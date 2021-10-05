|
"Кухня" Facebook: После глобального сбоя бывший работник указал на проблему
05 октября 2021, 19:55 • 185 • Политика
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности. "Мы видели, как Facebook пропал из интернета и в течение более чем пяти часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий", - заявила она.
В Facebook признали, что в недавнем глобальном сбое соцсети виновата сама компания. В свою очередь экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности.
Речь идёт о нарушении работы соцсети и связанных с ней сервисов. Нормальное функционирование всех систем не могли восстановить в течение 5 с лишним часов. Не малу роль в этом сыграло то, что сотрудники не могли попасть в серверную, так как сбой заблокировал их карты доступа.
- гласит заявление службы поддержки Facebook.
Тем временем на слушаниях в Сенате США выступила экс-менеджер соцсети Фрэнсис Хауген. По её словам, Facebook, в погоне за прибылью, вредит детям и их саморазвитию, а также ослабляет американскую демократию.
- заявила Фрэнсис Хауген на слушаниях в Сенате.
Напомним, что ранее Facebook уже не раз обвиняли в негативном влиянии на детей и молодёжь, а также в политической цензуре. Последнее касается не только деятельности соцсети в других странах, но и внутри самих США.
Подпишитесь на нас
185
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2021, 00:55
|
30 сентября 2021, 07:20
|
29 сентября 2021, 02:00
|
30 сентября 2021, 16:30
|
30 сентября 2021, 16:30
|
05 октября 2021, 00:40
|
29 сентября 2021, 09:20