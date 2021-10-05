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"Кухня" Facebook: После глобального сбоя бывший работник указал на проблему

05 октября 2021, 19:55  •  185 • Политика
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности. "Мы видели, как Facebook пропал из интернета и в течение более чем пяти часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий", - заявила она.
В Facebook признали, что в недавнем глобальном сбое соцсети виновата сама компания. В свою очередь экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности.
Речь идёт о нарушении работы соцсети и связанных с ней сервисов. Нормальное функционирование всех систем не могли восстановить в течение 5 с лишним часов. Не малу роль в этом сыграло то, что сотрудники не могли попасть в серверную, так как сбой заблокировал их карты доступа.
Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны,
- гласит заявление службы поддержки Facebook.
Тем временем на слушаниях в Сенате США выступила экс-менеджер соцсети Фрэнсис Хауген. По её словам, Facebook, в погоне за прибылью, вредит детям и их саморазвитию, а также ослабляет американскую демократию.
Накануне мы видели, как Facebook пропал из интернета, я не знаю, почему он не работал, но я знаю, что в течение более чем пяти часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий и принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах,
- заявила Фрэнсис Хауген на слушаниях в Сенате.
Напомним, что ранее Facebook уже не раз обвиняли в негативном влиянии на детей и молодёжь, а также в политической цензуре. Последнее касается не только деятельности соцсети в других странах, но и внутри самих США.

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