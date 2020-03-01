"Куда же без них": Военкор Коц заявил о "треше" на "Марше Немцова"

В Москве проходит так называемый "Марш памяти Немцова". Организаторами заявлялось, что на него придут 30 тысяч человек. Однако, как отметила журналистка Анна Шафран в прямом эфире на Youtube-канале "Политика сегодня: Россия США Украина", собралось чуть больше трёх тысяч человек.

Да и то среди присутствующих затесались не столько сторонники убитого Бориса Немцова, сколько желающие воспользоваться случаем ради пропаганды откровенной русофобии и политические провокаторы.

Внимание на это обратили журналисты. Так, Юлия Витязева у себя в Telegram-канале, обнародовав повестку "Марша Немцова", задала логичный вопрос.

"Стесняюсь спросить: где тут про Немцова и каким боком здесь Украина?" - поинтересовалась журналистка.

Так, например, среди лозунгов было немало тех, что в последнее время активно продвигает оппозиция: против поправок в Конституцию, против властей и один из излюбленных российскими либералами - "против политических репрессий и политического преследования".

Своё мнение высказал и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. У себя на странице в Сети он поделился впечатлениями об увиденном на "Марше".

"Дошел до головы формирующейся колонны, много треша насмотрелся, - отметил журналист. - В авангарде - флаги ЕС и Украины. Куда же без них".

Фото: скриншот Telegram-канала "Kotsnews"

В то же время, журналисты Nation News цитируют общественного деятеля и ведущего Илиаса Меркури, который считает, что участники акции в память о Немцове просто "юзают бренд".

"Этот бренд нельзя назвать сверхудачным по численности. Первый марш, может, и был маршем памяти", - отметил Меркури.

Напомним, Борис Немцов, один из представителей российской оппозиции, был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек.