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"Куда же без них": Военкор Коц заявил о "треше" на "Марше Немцова"

01 марта 2020, 01:24  •  94 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц поделился в Сети первыми впечатлениями о так называемом "Марше Немцова". "Много треша насмотрелся", - отметил журналист, добавив, что в авангарде колонны - флаги ЕС и Украины. "Куда же без них", - не сдержал он иронии.
В Москве проходит так называемый "Марш памяти Немцова". Организаторами заявлялось, что на него придут 30 тысяч человек. Однако, как отметила журналистка Анна Шафран в прямом эфире на Youtube-канале "Политика сегодня: Россия США Украина", собралось чуть больше трёх тысяч человек.
Да и то среди присутствующих затесались не столько сторонники убитого Бориса Немцова, сколько желающие воспользоваться случаем ради пропаганды откровенной русофобии и политические провокаторы.
Внимание на это обратили журналисты. Так, Юлия Витязева у себя в Telegram-канале, обнародовав повестку "Марша Немцова", задала логичный вопрос.
"Стесняюсь спросить: где тут про Немцова и каким боком здесь Украина?" - поинтересовалась журналистка.
Так, например, среди лозунгов было немало тех, что в последнее время активно продвигает оппозиция: против поправок в Конституцию, против властей и один из излюбленных российскими либералами - "против политических репрессий и политического преследования".
Своё мнение высказал и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. У себя на странице в Сети он поделился впечатлениями об увиденном на "Марше".
"Дошел до головы формирующейся колонны, много треша насмотрелся, - отметил журналист. - В авангарде - флаги ЕС и Украины. Куда же без них".
Фото: скриншот Telegram-канала "Kotsnews"
В то же время, журналисты Nation News цитируют общественного деятеля и ведущего Илиаса Меркури, который считает, что участники акции в память о Немцове просто "юзают бренд".
"Этот бренд нельзя назвать сверхудачным по численности. Первый марш, может, и был маршем памяти", - отметил Меркури.
Напомним, Борис Немцов, один из представителей российской оппозиции, был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек.

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