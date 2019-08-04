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"Куда высылать деньги?" Донаты на штраф Соболь начали собирать через пару минут после ее поста о 300 тыс. рублей
04 августа 2019, 00:24 • 61 • Политика
Донаты на штраф Соболь начали собирать через пару минут после ее поста о 300 тыс. рублей, присужденных вечером субботы. "Куда высылать деньги?" - волнуясь, спрашивают подписчики, а другие над ними смеются.
Щербинский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей в связи с повторным нарушением правил проведения митинга, подтвердила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. Впрочем, и сама Соболь уже написала о решении на личной странице в социальной сети Twitter.
"Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", - пояснила пресс-секретарь.
Кстати, как только решение приняли, подписчики Соболь спрашивали, "куда высылать деньги на штраф".
Фото: twitter.com/rosalyinda
Были и другие реакции пользователей. Например, "Ходор все возместит" - по всей видимости, имеется в виду олигарх Михаил Ходорковский, или "ты возместишь из своего кармана по решению ЕСПЧ", тут, видимо, комментирует оппонент.
Фото: twitter.com/vald_emar
"Любовь, держитесь, куда переводить деньги?" - пишет @zlobspb.
"Хватит врать!.. Вы НЕ кандидат... Вы просто хайпожорка и потенциальная узница...", - оппонирует Marina Shevtsova.
"Вдули на 300 штук? Эта новость сделала мой день!! Отлично", - другой вариант реакции от Сергей А. Семёнов.
Блогеры выдают расширенные версии комментариев. Например, "Радио Стыдоба" пишет:
"Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за нарушение правил проведения митингов. Много или мало? Соболь является юристом ФБК, того самого "Фонда борьбы с коррупцией", который в соответствии с уголовным делом СК России, заподозрен в отмывании 1 МИЛЛИАРДА рублей".
А в комментарии к новости РАПСИ та же "Радио Стыдоба" добавляет свою позицию о сумме штрафа:
"Копейки. Минимум нуля в конце не хватает. А по-хорошему двух".
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