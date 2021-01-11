"Куда пропал Норкин": У ведущего обнаружились "антидела"

После многочисленных вопросов зрителей на НТВ рассказали, куда пропали телеведущий Андрей Норкин и его политическое ток-шоу "Место встречи". Информация появилась в официальной группе телепередачи в социальной сети "ВКонтакте".

Сообщается, что с ведущим всё в порядке, а ток-шоу вернётся в эфир уже через неделю. В качестве причины столь длительного отсутствия новых эфиров было названо наличие у ведущего "антидел".

Друзья, у нас обнаружены... "антидела"! Не скучайте! Вернёмся в эфир НТВ 18 января! Всех поздравляем с наступающими праздниками! Счастливого вам Нового года и светлого Рождества! Гармонии, здоровья и хорошего настроения!!!

- гласит сообщение.

Напомним, что в предновогодний выпуск телепередачи на ней недосчитались экспертов. В связи с предпраздничной суетой половина гостей опоздали на эфир.