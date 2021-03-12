"Куда они лезут": Японцы провоцируют конфликт с ядерной державой - Россией. Это нужно понимать

Экс-дипломат Японии Акио Каватао написал статью, в которой предложил добиваться от России возврата северных островов Курильской гряды с помощью транспортной блокады. Политик уверен, что Япония должна сделать невозможным транспортное сообщение между островами и материковой Россией. В то же время эксперты замечают, что японцы таким образом провоцируют конфликт с ядерной державой - Россией. "Куда они лезут..." - так оценил происходящее Алексей Мухин.

"Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать проливы Лаперуза и Сангарский..." - говорится в статье экс-дипломата, появившейся на страницах токийского филиала американского издания Newsweek.

Политический эксперт Алексей Мухин прокомментировал провокационное предложение японского политика. "Я не знаю, о чём думают японские эксперты, но речь идёт об очень серьёзном конфликте с ядерной державой. И наши японские коллеги должны чётко отдавать себе отчёт, куда они лезут", - сказал Мухин в эфире Царьграда. Эксперт уточнил, что, поскольку между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора, любая попытка ограничения сообщения с Курилами означает "объявление войны".

"Подобного рода угрожающие действия автоматически переводят две страны в состояние военного конфликта", - подчеркнул Мухин. Эксперт также предполагает, что такие заявления японских политиков могут быть спровоцированы новой администрацией Джо Байдена.

По словам зампреда Комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, "ничего нового" в предложениях японских политологов нет. Новиков заметил, что к ним нужно "относиться спокойно", так как эти высказывания направлены на создание определённого эффекта в японском обществе.

Отмечается, что требование об отчуждении части территории РФ является уголовно наказуемым. Также Царьград напоминает, что очередной рейд по патрулированию воздушного пространства над Курилами российские бомбардировщики провели 11 марта.