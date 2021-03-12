|
"Куда они лезут": Японцы провоцируют конфликт с ядерной державой - Россией. Это нужно понимать
12 марта 2021, 17:35 • 45 • Политика
Экс-дипломат Японии Акио Каватао написал статью, в которой предложил добиваться от России возврата северных островов Курильской гряды с помощью транспортной блокады. Политик уверен, что Япония должна сделать невозможным транспортное сообщение между островами и материковой Россией. В то же время эксперты замечают, что японцы таким образом провоцируют конфликт с ядерной державой - Россией. "Куда они лезут..." - так оценил происходящее Алексей Мухин.
"Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать проливы Лаперуза и Сангарский..." - говорится в статье экс-дипломата, появившейся на страницах токийского филиала американского издания Newsweek.
Политический эксперт Алексей Мухин прокомментировал провокационное предложение японского политика. "Я не знаю, о чём думают японские эксперты, но речь идёт об очень серьёзном конфликте с ядерной державой. И наши японские коллеги должны чётко отдавать себе отчёт, куда они лезут", - сказал Мухин в эфире Царьграда. Эксперт уточнил, что, поскольку между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора, любая попытка ограничения сообщения с Курилами означает "объявление войны".
"Подобного рода угрожающие действия автоматически переводят две страны в состояние военного конфликта", - подчеркнул Мухин. Эксперт также предполагает, что такие заявления японских политиков могут быть спровоцированы новой администрацией Джо Байдена.
По словам зампреда Комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, "ничего нового" в предложениях японских политологов нет. Новиков заметил, что к ним нужно "относиться спокойно", так как эти высказывания направлены на создание определённого эффекта в японском обществе.
Отмечается, что требование об отчуждении части территории РФ является уголовно наказуемым. Также Царьград напоминает, что очередной рейд по патрулированию воздушного пространства над Курилами российские бомбардировщики провели 11 марта.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 22:05
|
07 марта 2021, 07:25
|
06 марта 2021, 04:50
|
10 марта 2021, 08:45
|
08 марта 2021, 19:10
|
09 марта 2021, 08:00
|
09 марта 2021, 00:40