"Куда лезешь? Проваливай!" - так украинцы встретили паломников из Израиля • 54 • Украина

19 сентября у израильтян состоится большой религиозный праздник иудеев - новый год по иудейскому календарю. Ежегодно в этот праздник десятки тысяч израильских паломников прибывают в маленький украинский город Умань Черкасской области.



В этом году он может послужить причиной межгосударственнго конфликта Украины с Израилем. В Израиле сейчас проходит вторая волна волна коронавируса. Из-за этого жители Умани выступили против массового прибытия хасидов.



Две недели назад мирный пикет прошел около офиса президента Зеленского в Киеве. Мэр Умани Александр Цербий взывал к главе государства: "Услышьте нас! Мы в опасности!"



Поначалу президент не обращал внимания на возникающую проблему. Вопрос о паломничестве всегда решала государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В этом году МИД рекомендовал пустить паломников, а Министерство здравоохранения выступило против.



Позиция Министерства здравоохранения объясняется усугубляющейся эпидемиологической обстановкой в стране. Так, по состоянию на конец мая суточный прирост заболевших коронавирусом составлял 400-600 человек и наблюдалась положительная динамика. В августе ситуация ухудшилась. 11 числа диагностировали 1100 случаев, 14 — 1700, а 22 — и около 2300. Умань, при этом, относится к "красной зоне" заболеваемости.



Но президент Зеленский не реагировал на ситуацию. А паника из-за массового прибытия хасидов росла.



Кстати, в Израиле эпидемиологичнская обстановка также ухудшается. В начале июля в стране официально объявили о второй волне коронавируса. Ежедневно увеличивается число "красных зон". И многие из них — религиозные кварталы различных городов.



Однако израильские власти не запретили паломничество в Умань. Это еще больше разгневало сторонников жестких мер, особенно медиков.

Координатор по борьбе с эпидемией коронавируса в Израиле профессор Рони Гамзо высказался, что "неразумно совершать 85 паломнических рейсов в Умань, учитывая рост числа случаев коронавируса. Я против поездок туда и свое мнение не поменяю".



Не дождавшись реакции властей страны, он обратился напрямую к Владимиру Зеленскому. За это его раскритиковали в кнессете, обвинив в "разжигании антисемитских настроений на Украине".



С 28 августа Украина закрыла границы. В том числе и для паломников из Израиля. Согласно официальному сообщению офиса президента, религиозных деятелей заранее предупредили об этом. Однако паломники говорят об обратном.



Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что шикирован таким заявлением. По его словам, в ходе беседы с президентом речь о запрете въезда для паломников не шла.



Украинские хасиды намерны выполнить предписание властей. Прибывшие из Израиля до 28 августа должны сдать тест на коронавирус.



В Израиле бреславские хасиды обвинили в срыве паломничества премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Лидеры движения заявили о том, что больше не будут его поддерживать.



Для Нетаньяху это может обернуться политическим провалом. Ввиду многочисленности бреславских хасидов, каждый раз перед выборами израильские политики пытаются заручиться их поддержкой.



Для Зеленского ситуация также грозит потерей репутации. Из-за закрытия границ им недовольны религиозные евреи. С другой стороны, недовольство выражают граждане страны, обвиняющие президента в нарушении противовирусных норм.



В сложившейся обстановке для украинских властей нет оптимального решения. Пустить – значит усугубить эпидемиологическую обстановку, не пустить – получить конфликт с еще одним государством.



Кроме того, данная ситуация и реакция на нее властей обеих стран ставит под вопрос статус Украины как одного из религиозных центров иудаизма. 19 сентября у израильтян состоится большой религиозный праздник иудеев - новый год по иудейскому календарю. Ежегодно в этот праздник десятки тысяч израильских паломников прибывают в маленький украинский город Умань Черкасской области.В этом году он может послужить причиной межгосударственнго конфликта Украины с Израилем. В Израиле сейчас проходит вторая волна волна коронавируса. Из-за этого жители Умани выступили против массового прибытия хасидов.Две недели назад мирный пикет прошел около офиса президента Зеленского в Киеве. Мэр Умани Александр Цербий взывал к главе государства: "Услышьте нас! Мы в опасности!"Поначалу президент не обращал внимания на возникающую проблему. Вопрос о паломничестве всегда решала государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В этом году МИД рекомендовал пустить паломников, а Министерство здравоохранения выступило против.Позиция Министерства здравоохранения объясняется усугубляющейся эпидемиологической обстановкой в стране. Так, по состоянию на конец мая суточный прирост заболевших коронавирусом составлял 400-600 человек и наблюдалась положительная динамика. В августе ситуация ухудшилась. 11 числа диагностировали 1100 случаев, 14 — 1700, а 22 — и около 2300. Умань, при этом, относится к "красной зоне" заболеваемости.Но президент Зеленский не реагировал на ситуацию. А паника из-за массового прибытия хасидов росла.Кстати, в Израиле эпидемиологичнская обстановка также ухудшается. В начале июля в стране официально объявили о второй волне коронавируса. Ежедневно увеличивается число "красных зон". И многие из них — религиозные кварталы различных городов.Однако израильские власти не запретили паломничество в Умань. Это еще больше разгневало сторонников жестких мер, особенно медиков.Координатор по борьбе с эпидемией коронавируса в Израиле профессор Рони Гамзо высказался, что "неразумно совершать 85 паломнических рейсов в Умань, учитывая рост числа случаев коронавируса. Я против поездок туда и свое мнение не поменяю".Не дождавшись реакции властей страны, он обратился напрямую к Владимиру Зеленскому. За это его раскритиковали в кнессете, обвинив в "разжигании антисемитских настроений на Украине".С 28 августа Украина закрыла границы. В том числе и для паломников из Израиля. Согласно официальному сообщению офиса президента, религиозных деятелей заранее предупредили об этом. Однако паломники говорят об обратном.Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что шикирован таким заявлением. По его словам, в ходе беседы с президентом речь о запрете въезда для паломников не шла.Украинские хасиды намерны выполнить предписание властей. Прибывшие из Израиля до 28 августа должны сдать тест на коронавирус.В Израиле бреславские хасиды обвинили в срыве паломничества премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Лидеры движения заявили о том, что больше не будут его поддерживать.Для Нетаньяху это может обернуться политическим провалом. Ввиду многочисленности бреславских хасидов, каждый раз перед выборами израильские политики пытаются заручиться их поддержкой.Для Зеленского ситуация также грозит потерей репутации. Из-за закрытия границ им недовольны религиозные евреи. С другой стороны, недовольство выражают граждане страны, обвиняющие президента в нарушении противовирусных норм.В сложившейся обстановке для украинских властей нет оптимального решения. Пустить – значит усугубить эпидемиологическую обстановку, не пустить – получить конфликт с еще одним государством.Кроме того, данная ситуация и реакция на нее властей обеих стран ставит под вопрос статус Украины как одного из религиозных центров иудаизма. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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