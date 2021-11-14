"Кучка провокаторов": Кадыров - о новом конфликте на границе

Разгоревшийся на днях конфликт на границе Чечни и Ингушетии прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, инициаторами конфликта стала "кучка провокаторов", которых нужно остановить.

Как заявил Рамзан Кадыров в ходе выездного совещания в Галанчожском районе, эта "кучка провокаторов" пытается поссорить два соседских народа, разыгрывая "националистическую карту". Чеченский лидер имел в виду недавний конфликт по поводу стройки в приграничном с Чечнёй районе Ингушетии: один из местных жителей опубликовал видео с места строительства, где работает техника "Чеченавтодора", заявив, что действия строителей могут изменить направление русла реки.

Кадыров призвал ингушей "остановить кучку провокаторов", добавив, что этот вопрос "закрыт раз и навсегда", к тому же "полностью соответствует букве закона". Об этом сам глава Чечни сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Между тем ранее глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов ранее подтвердил информацию о проведении работ по изменению русла реки со стороны Чечни. В свою очередь глава соседнего Серноводского района Чечни Исмаил Исраилов заявил, что это произошло по ошибке, пообещав вернуть русло реки.