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"Кучеряво живут за счёт народа": В Сети отреагировали на траты российских чиновников в командировках

25 июня 2019, 21:09  •  95 • Политика
Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках. В 2016-2017 годах Минпромторг потратил более 19 миллионов рублей. "Кучеряво живут за счёт народа", - возмущаются граждане России в соцсетях.
По данным Transparency International Russia, в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь. Данная информация возмутила граждан России.
"Вот почему самая богатая страна всегда нищая", - пишет в Twitter @Kalashnikov1510.
"Волшебная страна! Где ещё такое счастье может быть для чиновников?" - комментирует
Катрич Наталья @anastasia44444.
"Кучеряво живут за счёт народа", - указывает SergeyNevmerzhitskiy‏ @LeoGres.
"Красиво жить не запретишь..." - саркастически отмечает Василий Шаров‏ @VasilySharov.
Напомним, что в Минпромторге также прокомментировали информацию о тратах чиновников России в командировках. Представители ведомства заявили, что объем средств федерального бюджета на командировочные расходы чиновников согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, пишет РБК.
Стоит также отметить, что у главы Минпромторга, как у федерального министра, нет ограничений в расходах во время зарубежных командировок, указывает Transparency International Russia. Кроме того, авторы исследования изучали траты лишь одного министерства. Как обстоят дела в других ведомствах - неизвестно. Тем не менее эксперты предполагают, что там ситуация с тратами аналогичная.

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