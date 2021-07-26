"Кубышка Силуанова" будет распечатана, министр потерял последний козырь

Клуб Двинского полагает, что министр Антон Силуанов потерял последний козырь и теперь так называемая кубышка Силуанова, ФНБ, будет распечатана для реализации масштабных проектов.

Политолог Константин Двинский в колонке для "Незыгаря" говорил об одном из главных событий минувшей недели. Стало ясно, что Фонд национального благосостояния (ФНБ), наконец, будет распечатан.

ФНБ перетянет быть "кубышкой Силуанова" и трансформируется в Фонд развития России. Речь идёт о достаточно серьёзных суммах, - отметил автор Клуба Двинского.

Во-первых, будет профинансировано создание опорного каркаса страны (транспортная инфраструктура). В первую очередь речь идёт о трассе М12 Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга, а также о втором и третьем этапе расширения БАМа и Транссиба. Плюс имеется ряд менее масштабных, но довольно значимых объектов (например, Центральный транспортный узел). Объём финансирования, выделяемый из ФНБ на транспортную инфраструктуру, можно оценить в сумму до 1 трлн рублей.

Во-вторых, средства Фонда будут вложены в опережающее развитие авиационной промышленности. Речь идёт о 1,5 трлн рублей до 2030 года. На них будет построено до 750 новых отечественных самолётов и вертолётов. Здесь же отметим, что один рубль, вложенный в авиапром, даёт 8 рублей, получаемых в смежных отраслях, объяснил эксперт.

Кроме того, есть и третье. ФНБ распечатают под так называемые стратегические инициативы Мишустина, которые включают широкий спектр вопросов - от цифровизации экономики до развития медицины. Здесь запланировано ещё около 500 млрд.

Помимо вышеперечисленного, имеется ещё ряд точечных проектов. Например, обновление ЖКХ (150 млрд) + строительство объектов по глубокой переработке углеводородов (900 млрд). Они либо уже утверждены, либо находятся на этапе согласования.

В Клубе Двинского считают, что подобное использование ФНБ означает, что либерально-монетаристская политика, проводимая блоком Силуанова-Набиуллиной все последние годы, терпит крах.