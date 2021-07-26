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"Кубышка Силуанова" будет распечатана, министр потерял последний козырь

26 июля 2021, 12:40  •  47 • Политика
Клуб Двинского полагает, что министр Антон Силуанов потерял последний козырь и теперь так называемая кубышка Силуанова, ФНБ, будет распечатана для реализации масштабных проектов.
Политолог Константин Двинский в колонке для "Незыгаря" говорил об одном из главных событий минувшей недели. Стало ясно, что Фонд национального благосостояния (ФНБ), наконец, будет распечатан.
ФНБ перетянет быть "кубышкой Силуанова" и трансформируется в Фонд развития России. Речь идёт о достаточно серьёзных суммах, - отметил автор Клуба Двинского.
Во-первых, будет профинансировано создание опорного каркаса страны (транспортная инфраструктура). В первую очередь речь идёт о трассе М12 Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга, а также о втором и третьем этапе расширения БАМа и Транссиба. Плюс имеется ряд менее масштабных, но довольно значимых объектов (например, Центральный транспортный узел). Объём финансирования, выделяемый из ФНБ на транспортную инфраструктуру, можно оценить в сумму до 1 трлн рублей.
Во-вторых, средства Фонда будут вложены в опережающее развитие авиационной промышленности. Речь идёт о 1,5 трлн рублей до 2030 года. На них будет построено до 750 новых отечественных самолётов и вертолётов. Здесь же отметим, что один рубль, вложенный в авиапром, даёт 8 рублей, получаемых в смежных отраслях, объяснил эксперт.
Кроме того, есть и третье. ФНБ распечатают под так называемые стратегические инициативы Мишустина, которые включают широкий спектр вопросов - от цифровизации экономики до развития медицины. Здесь запланировано ещё около 500 млрд.
Помимо вышеперечисленного, имеется ещё ряд точечных проектов. Например, обновление ЖКХ (150 млрд) + строительство объектов по глубокой переработке углеводородов (900 млрд). Они либо уже утверждены, либо находятся на этапе согласования.
В Клубе Двинского считают, что подобное использование ФНБ означает, что либерально-монетаристская политика, проводимая блоком Силуанова-Набиуллиной все последние годы, терпит крах.
Согласно лучшим заветам монетаризма, они изымали деньги из экономики, скапливая их на банковских счетах, где они, в лучшем случае, лежали мёртвым грузом, а в худшем - вкладывались в американские облигации. За это мы расплачивались средним за пять лет экономическим ростом в 1%, - делает вывод эксперт. - Правительство Мишустина-Белоусова взяло курс на уход от либерального монетаризма. ФНБ являлся последним "козырем" Силуанова, в управлении которого находится Фонд. Начало активных государственных инвестиций означает не просто стимуляцию экономического роста, но и полное аппаратное поражение системных либералов. Что, пожалуй, является даже более важным для нашего успешного развития.

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