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"Кто же может быть крысой?" Никита Михалков показал прямые оскорбления Путина и указал на виновного

21 декабря 2020, 16:35  •  182 • Политика
Удивительное превращение "честного журналиста" в "барыгу" в своём эфире показал Никита Михалков. Говоря об Андрее Караулове, режиссёр представил нарезку прямых оскорблений президента Владимира Путина. А также задался вопросом, почему Караулов воспользовался украденными документами в своих выпусках. "Кто же может быть крысой?" - задал вопрос Михалков.
В специальном выпуске авторской программы "Бесогон" Никита Михалков подробно разобрал примеры фейков о себе лично и в целом о ряде событий в России. Высказался о политике корпорации Google, не только допускающей цензуру в России, но и зарабатывающей на авторском контенте, не ставя в курс владельцев. Кроме того, Никита Михалков обратился к журналисту Андрею Караулову. После выпада Караулова в адрес самого Михалкова, а также президента России Владимира Путина режиссёр указал на удивительное превращение некогда "честного журналиста" и, более того, весьма востребованного автора.
"А потом что-то произошло. Ты рассорился с каналом. Обиженный и оскорблённый, звонил мне, просил меня за тебя заступиться перед сильными мира сего, - обращается Михалков к Караулову. - Но моих сил было недостаточно, видимо, ваши отношения с каналом зашли слишком далеко. И твоё обиженное самолюбие, и твой страх быть забытым заставили тебя сделать тройной тулуп с двойным пируэтом, что, вообще, наверное, невозможно, но не в этом случае, не с тобой. Ты это делаешь виртуозно. И вот уже другая интонация. И вот уже другой Караулов".
Для сравнения Никита Михалков показал нарезки материалов, в разное время созданных Андреем Карауловым о президенте России Владимире Путине. Михалков указал, что мы видим разного Караулова и, как следствие, разного Путина. В последней нарезке журналист допускает прямые оскорбления президента. Кроме того, Никита Михалков высказался о документе, который Караулов взял в качестве основы для одного из своих выпусков. Документ - это письмо самого Михалкова в СКР. Режиссёр подчеркнул, что Андрей Караулов воспользовался украденным документом.
"Успешный, пытающийся быть объективным журналист превращается в барыгу, который за деньги использует украденные со стола Следственного комитета документы. Нет, вы вдумайтесь! В твоих руках, а следовательно ещё Бог знает у кого, могут оказаться серьёзные, секретные документы, которыми ты будешь пользоваться, для того чтобы выполнить тот заказ, за который тебе платят. Ну, брат, ты только вдумайся! У меня нет претензий к Следственному комитету. Это внутреннее расследование. Наверное, руководство Следственного комитета должно представить себе, кто же может быть такой "крысой", которая со стола возьмёт документ, сфотографирует его и отдаст в прессу. У меня другая претензия. К таким людям, как ты, которые мало что значащий в глобальном смысле документ могут превратить в обвинение", - отметил Никита Михалков.
После объяснения, написанного в частном письме, Никита Михалков вновь обратился к Андрею Караулову, отметив, что готов поговорить с ним лично даже на фоне возникшего недопонимания и распространения клеветы.
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