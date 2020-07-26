Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

"Кто же этот враг?": Скандальный пост Симоньян об армянах вызвал неудобные вопросы

26 июля 2020, 21:05  •  57 • Политика
Стюардесса, которая ведёт Telegram-канал "Одинокая Коко", задала неудобные вопросы после скандального поста главного редактора "России Сегодня" Маргариты Симоньян об армянах. Так, девушка спросила - кто же враг, о котором пишет журналистка.
В своём недавнем посте Маргарита Симоньян обвинила нынешние власти Армении в том, что они наполнили страну антироссийскими НКО и превратили территорию государства в плацдарм антироссийских сил на Кавказе.
Также, по словам главреда RT, из Армении выгнали всех российских бизнесменов-армян, а медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, особенно русских армян.
Ведущая Telegram-канал "Одинокая Коко" стюардесса призналась, что в этом посте её взгляд зацепился за слова "Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов...".
Девушка недоумевает, почему армянский народ вдруг назвали исчезающим, и главное, кто же доводит его до такого состояния.
"Процесс, очевидно, не сиюминутный - это годы. Кто же этот враг?" - спросила автор Telegram-канала.
Напомним, что поводом для резких высказываний Симоньян послужило принятие законопроекта, запрещающего бесплатное вещание российских телеканалов на территории Армении. Примечательно, что скандальный документ был одобрен на фоне эскалации конфликта с Азербайджаном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 14:05
Американцы вторглись в консульство КНР: Предупреждение из Пекина пришло тут же
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных дес...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
20 июля 2020, 01:00
От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.