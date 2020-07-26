"Кто же этот враг?": Скандальный пост Симоньян об армянах вызвал неудобные вопросы

В своём недавнем посте Маргарита Симоньян обвинила нынешние власти Армении в том, что они наполнили страну антироссийскими НКО и превратили территорию государства в плацдарм антироссийских сил на Кавказе.

Также, по словам главреда RT, из Армении выгнали всех российских бизнесменов-армян, а медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, особенно русских армян.

Ведущая Telegram-канал "Одинокая Коко" стюардесса призналась, что в этом посте её взгляд зацепился за слова "Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов...".

Девушка недоумевает, почему армянский народ вдруг назвали исчезающим, и главное, кто же доводит его до такого состояния.

"Процесс, очевидно, не сиюминутный - это годы. Кто же этот враг?" - спросила автор Telegram-канала.

Напомним, что поводом для резких высказываний Симоньян послужило принятие законопроекта, запрещающего бесплатное вещание российских телеканалов на территории Армении. Примечательно, что скандальный документ был одобрен на фоне эскалации конфликта с Азербайджаном.