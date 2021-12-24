"Кто ж так против Байдена работает?": Политолог рассказал о силах, толкающих США на войну с Россией

Политолог Марат Баширов рассказал о силах, толкающих США на войну с Россией. Он удивился: "Кто ж так на Западе против Байдена работает?"

Баширов обратил внимание на недавнюю публикацию Reuters. Агентство сообщило о том, что русские наёмники якобы массово съезжаются в Донбасс в ожидании обострения ситуации. При этом журналисты указывают, что желающих отправиться в Донбасс очень много, а отбор проходят те, у кого уже есть боевой опыт. По традиции американской прессы агентство ссылается на анонимные источники, существование которых никак нельзя проверить.

Баширов отметил, что кто-то на Западе осознанно осложняет работу американской администрации, разжигая конфликт в информационном поле. Подобные вбросы не оставляют пространства для манёвра и вынуждают Белый дом ужесточать риторику против России.

Кто ж так на Западе против Байдена работает?

- пишет политолог в Telegram.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об американской ЧВК, которая готовит в Донбассе провокацию с использованием химоружия.