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"Кто ж спорит, деэскалируйте": Скабеевой четыре раза стало смешно из-за заявления президента Грузии

23 июня 2019, 13:54  •  131 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева четыре раза употребила слово "смешно", комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу российских туристов. "Кто ж спорит, деэскалируйте. И извинитесь за "оккупанта", пожалуйста", - посоветовала она.
После того как Москва закрыла авиасообщение с Грузией и призвала своих граждан воздержаться от поездок в охваченную русофобскими манифестациями страну, Зурабишвили спохватилась и вспомнила, что российские туристы "обожают Грузию".
Она обвинила Владимира Путина в том, что он принял неправильное решение, указав, что политические проблемы "не должны влиять на туристов и население". По её мнению, Москва должна решить возникшую проблему, "вернув" Абхазию и Южную Осетию.
Журналистка Ольга Скабеева, комментируя это высказывание, четыре раза употребила слово "смешно". Она обратила внимание, что о сохранении потока туристов из России говорит та самая Зурабишвили, которая называла Россию врагом и оккупантом.
"Говорит, что Грузия заинтересована в деэскалации возникшего протеста. Кто ж спорит. Конечно, деэскалируйте. Прямо сейчас начинайте. И извинитесь за "оккупанта", пожалуйста", - посоветовала она.
Фото: телеграм/Ольга Скабеева
Ранее журналист Дмитрий Михайлин, комментируя на своей странице в Фейсбуке происходящее, напомнил, что Грузия в конце XVIII века попросилась в состав Российской Империи, потому что "никакой Грузии, собственно, не осталось, а только разрозненные княжества, добиваемые турками, персами и, по мелочи, окрестными племенами".
Россия, отметил он, затеяла Кавказскую войну, чтобы защитить православных братьев. И получила попутно проблемы на Северном Кавказе, не исчерпанные и сегодня.
"То есть в реальности та Грузия, которую мы имеем сегодня, - это полностью и безоговорочно результат русских усилий, денег и крови. А в фейковой политике - как говорит эта дура, их нынешний президент, не помню, как зовут, я их не успеваю запоминать - "Россия - враг и агрессор". И еще "оккупант", что выглядело бы совсем смешно, если бы не выглядело понятно как", - пишет он.
В реальности же собственные президенты Грузии Гамсахурдиа, Шеварднадзе и Саакашвили начали войны против Абхазии и Южной Осетии и добились полного фиаско, а Россия, "которой не сдались дополнительные проблемные территории", пыталась остановить кровопролитие.
Фото: фейсбук/Дмитрий Михайлин

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