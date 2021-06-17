"Кто здесь?": Норкин рассказал анекдот о саммите Путина и Байдена

Телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот по следам встречи Путина и Байдена в Женеве.

Известный телеведущий Андрей Норкин вновь рассмешил публику фирменным анекдотом на злобу дня.

В телеэфире Норкин рассказал новый анекдот по следам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Шутка касается того, как Путин и Байден встретились лицом к лицу у входа на виллу "Ла Гранж" в Женеве, где состоялись переговоры 16 июня.

Норкин сообщил, что некоторые юмористы "расшифровали" первые слова, которые сказали друг другу два мировых лидера, передаёт РИА ФАН.

"Якобы у них был такой разговор. Путин говорит: "Рад встрече". Байден: "Кто здесь?" Путин говорит: "Путин". Байден: "Кстати, где он?" Путин: "Здесь". Байден: "Отлично, остаётся дождаться Байдена" - рассказал Норкин.