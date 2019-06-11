"Кто заслуживает - везти домой, кто нет - бить по морде": Лукашенко проинструктировал нового главу МВД перед приемом иностранцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 11 июня, назначил министром внутренних дел Юрия Караева. Белорусский лидер призвал нового главу МВД быть твердым и решительным в принятии решений.

"Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли, - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить. Все должно быть честно и справедливо", - проинструктировал Лукашенко своего министра.

Назначение Караева на пост главы МВД Лукашенко объяснил необходимостью как следует встряхнуть правоохранительные органы в плане дисциплины. А для этого, по словам Лукашенко, необходим человек военный.

"Хотя вы (Юрий Караев) относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете", - отметил белорусский лидер.

Днем ранее пост главы МВД покинул Игорь Шуневич, проработавший на своей должности порядка 8 лет. Он написал заявление об отставке, и 10 июня президент Белоруссии её официально принял.