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"Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется": В Сети выбирают подпись к фото украинского депутата в костюме Чаплина

17 января 2019, 13:39  •  247 • В мире
Пользователи Сети не могут определиться с более хлёстким названием к фотографии депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, который пришёл на эфир в костюме Чарли Чаплина. Многие полагают, что "Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется" – одно из самых удачных.
Пользователи Сети пытаются подобрать более точное название к фотографии депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, появившегося в эфире одной из передач украинского ТВ в костюме Чарли Чаплина.
На вершинах рейтинга находятся: "Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется" и "Этот цирк у них Радой зовётся..."
Гончаренко пояснил, что таким образом он решил показать своё отношение к выдвижению в президенты комика Владимира Зеленского.
"Владимир Зеленский тем, что он "высунулся" в президенты, вместо того, чтобы быть смешным, он стал смешон", — заявил депутат.
На странице в Facebook политик также написал, что его не раз призывали нарядиться клоуном. По словам Гончаренко, "если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь".

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