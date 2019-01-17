"Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется": В Сети выбирают подпись к фото украинского депутата в костюме Чаплина

Пользователи Сети не могут определиться с более хлёстким названием к фотографии депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, который пришёл на эфир в костюме Чарли Чаплина. Многие полагают, что "Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется" – одно из самых удачных.

Пользователи Сети пытаются подобрать более точное название к фотографии депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, появившегося в эфире одной из передач украинского ТВ в костюме Чарли Чаплина.

На вершинах рейтинга находятся: "Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется" и "Этот цирк у них Радой зовётся..."

Гончаренко пояснил, что таким образом он решил показать своё отношение к выдвижению в президенты комика Владимира Зеленского.

"Владимир Зеленский тем, что он "высунулся" в президенты, вместо того, чтобы быть смешным, он стал смешон", — заявил депутат.

На странице в Facebook политик также написал, что его не раз призывали нарядиться клоуном. По словам Гончаренко, "если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь".