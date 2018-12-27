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"Кто вмешивался в выборы в США?": Соловьев задал неудобный вопрос Вашингтону

27 декабря 2018, 16:54  •  99 • Политика
Известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал громкий скандал вокруг дела о так называемом "вмешательстве" России в выборы в США и задал Вашингтону неудобные вопросы.
Напомним, ранее стало известно о том, что компания New Knowledge создала около тысячи фейковых русскоязычных аккаунтов в Twitter для того, чтобы организовать кампанию по дезинформации с целью очернить членов Республиканской партии США. Свои извинения уже принес сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман, на деньги которого действовали злоумышленники.
По мнению Владимира Соловьева, новые факты позволяют поставить под сомнение всю ту истерию, которую американская общественность раздула после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году.
"Так кто вмешивался в выборы в США? Может быть, не там искали? И следы ведут не в Россию?" - задал он неудобные вопросы Вашингтону в соцсетях.
Читатели поддержали журналиста.
"Хорошенькое дельце, сначала санкции вводят, а потом извиняются", - заявил один из комментаторов.
"Спонсоры поменяются, если уже не поменялись, дезинформация никуда не денется", - считает другой.
Так кто вмешивался в выборы в США? Может быть не там искали? И следы ведут не в Россию? https://t.co/aOdFIWzotk
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 декабря 2018 г.

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