Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

"Кто виноват в распаде СССР": Толстой ответил Горбачёву на заявления о путче

18 августа 2021, 20:45  •  134 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой отреагировал на воспоминания экс-президента СССР Михаила Горбачёва о ГКЧП в 1991 году.
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал очередные заявления экс-президента СССР Михаила Горбачёва о том, что путч 1991 года стал "катастрофой", за которую путчисты "несут ответственность".
Но позвольте спросить, Михаил Сергеевич, чем в то время занимались Вы? И почему Вы как президент СССР допустили такой ход событий? Разве не Ваша обязанность состояла в том, чтобы исполнить волю народа Советского Союза, который в том же 1991 году проголосовал за его сохранение?
- спрашивает парламентарий в своём Telegram-канале.
"Вы говорите, что "уроки тех дней актуальны сегодня", - это так. Только главный урок, который вынесла подавляющая часть населения страны из путча и тёмных лет 90-х, состоит в том, что слабость власти, её нерешительность и вялость никогда не приводят ни к чему хорошему", - отметил Толстой.
По словам депутата, "России нужна демократия, но демократия суверенная и сильная, а не та подделка, с которой Вы оставили население великой страны".
А для того чтобы понять, кто больше всех виноват в распаде СССР, достаточно выйти на улицу: простые люди, с которыми Вы когда-то так любили общаться, прекрасно всё помнят,
- резюмировал Пётр Толстой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 11:35
Байден извинился перед Путиным за нанесенное оскорбление
18 августа 2021, 13:25
Воевавший против русских высказался Лаврову про отличительную особенность наших солдат
18 августа 2021, 17:05
А Зеленский не в курсе: За спиной "президента-клоуна" действует ещё один "артист" - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Росси...
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме...
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
15 августа 2021, 22:10
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.