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"Кто виноват в распаде СССР": Толстой ответил Горбачёву на заявления о путче
18 августа 2021, 20:45 • 134 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой отреагировал на воспоминания экс-президента СССР Михаила Горбачёва о ГКЧП в 1991 году.
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал очередные заявления экс-президента СССР Михаила Горбачёва о том, что путч 1991 года стал "катастрофой", за которую путчисты "несут ответственность".
- спрашивает парламентарий в своём Telegram-канале.
"Вы говорите, что "уроки тех дней актуальны сегодня", - это так. Только главный урок, который вынесла подавляющая часть населения страны из путча и тёмных лет 90-х, состоит в том, что слабость власти, её нерешительность и вялость никогда не приводят ни к чему хорошему", - отметил Толстой.
По словам депутата, "России нужна демократия, но демократия суверенная и сильная, а не та подделка, с которой Вы оставили население великой страны".
- резюмировал Пётр Толстой.
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