"Кто виноват в распаде СССР": Толстой ответил Горбачёву на заявления о путче

Депутат Госдумы Пётр Толстой отреагировал на воспоминания экс-президента СССР Михаила Горбачёва о ГКЧП в 1991 году.

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал очередные заявления экс-президента СССР Михаила Горбачёва о том, что путч 1991 года стал "катастрофой", за которую путчисты "несут ответственность".

Но позвольте спросить, Михаил Сергеевич, чем в то время занимались Вы? И почему Вы как президент СССР допустили такой ход событий? Разве не Ваша обязанность состояла в том, чтобы исполнить волю народа Советского Союза, который в том же 1991 году проголосовал за его сохранение?

- спрашивает парламентарий в своём Telegram-канале.

"Вы говорите, что "уроки тех дней актуальны сегодня", - это так. Только главный урок, который вынесла подавляющая часть населения страны из путча и тёмных лет 90-х, состоит в том, что слабость власти, её нерешительность и вялость никогда не приводят ни к чему хорошему", - отметил Толстой.

По словам депутата, "России нужна демократия, но демократия суверенная и сильная, а не та подделка, с которой Вы оставили население великой страны".

А для того чтобы понять, кто больше всех виноват в распаде СССР, достаточно выйти на улицу: простые люди, с которыми Вы когда-то так любили общаться, прекрасно всё помнят,

- резюмировал Пётр Толстой.