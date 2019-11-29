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"Кто видел НЛО над нашим городом?": Полёт ракеты "Тополь-М" приняли за корабль пришельцев - фото

29 ноября 2019, 09:39  •  96 • Политика
Полёт российской баллистической ракеты "Тополь-М" по ночному небу жители городов России приняли за движение кометы или НЛО. Соответствующие фото и видео были выложены в Сети.
Российские военные успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". С земли полёт ракеты был похож на НЛО или комету, рассекающую ночное небо. Пользователи соцсетей выложили фото и видео.
На снимках можно увидеть светящийся объект с широким ореолом и хвостом, который медленно движется по ночному небу, а затем исчезает во тьме. Если заранее не знать, что это "побочный эффект" полёта российской баллистической ракеты "Тополь-М", то её можно легко спутать с кометой или НЛО, о чём и свидетельствуют комментарии очевидцев.
"Кто видел НЛО над нашим городом сейчас? Что-то пролетело! Кто-нибудь видел это?" - пишут в соцсетях взволнованные люди, публикуя снимки "неопознанного объекта".
В комментариях высказываются предположения, что это корабль пришельцев, комета и даже... Дед Мороз. Более осведомлённые комментаторы указывают, что на снимках ракета или спутник.
Фото: скриншот vk.com/emanspletni
Напомним, что российская баллистическая ракета "Тополь-М" была запущена 28 ноября с военного полигона в Астраханской области. Российские военные рапортуют, что ракета уже приземлилась, поразив учебную цель на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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