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"Кто вас там спрашивает?!": Грузинка резко ответила на требования Украины

02 апреля 2022, 02:45  •  166 • Политика
Жительница Грузии резко ответила на требования Украины. Обычной женщине удалось предельно чётко обозначить свою гражданскую позицию и позицию своих соотечественников. "Кто вас там спрашивает?!" - поинтересовалась она у Киева.
31 марта стало известно об отзыве украинского посла из Грузии. Зеленский заявил, что тот "теряет время на дипломатическом фронте". Месяцем ранее грузинское правительство чётко дало понять, что не намерено присоединяться к санкциям против России и будет препятствовать отправке своих граждан на Украину для участия в боевых действиях.
Жительница Грузии записала видеообращение, репост которого сделала в своём Telegram-канале журналист Юлия Витязева. Грузинка отметила: среди её сограждан есть те, кто яро поддерживает украинских нацистов. Женщина выразила надежду, что, может быть, сейчас такие люди поймут, насколько они неправы.
По её мнению, Киев занимается не чем иным, как подначиванием Грузии. Хочет, чтобы страна начала войну против Абхазии и Осетии.
"Во-первых, кто вас там спрашивает! Вы свою страну … (потеряли - ред.). Теперь хотите, чтобы нам … настал (стало плохо - ред.)?" - спросила женщина, не стесняясь в выражениях.
Она дала понять, что своей цели Украина не достигнет. Грузинка возмущена до крайней степени: мало того, что её страна беженцев принимает, так её ещё и в войну пытаются втянуть.
"Как-нибудь без ваших советов обойдёмся. Живём мы в мире, и дай Бог!" - подчеркнула она и посоветовала Киеву следить за своими действиями и не лезть в дела других стран.

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