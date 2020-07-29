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"Кто вам платит?": Хабаровчанин попытался выбить правду из "понаехавшего" провокатора
29 июля 2020, 18:05 • 56 • Политика
Хабаровчанин попытался выбить правду из "понаехавшего" провокатора. "Кто вам платит?" - требовал он ответа от приезжего оппонента. Конфликт попал на видео. Блогер Сергей Колясников заметил, что сейчас в город, как мухи, слетаются многие "бездельники-протестуны" из остальных регионов России и даже других стран.
Блогер Сергей Колясников рассказал в Telegram о "борцах с российским режимом", которые, "как мухи", слетаются на акции в Хабаровск из других регионов и даже стран.
Он заметил, что местным жителям уже надоели "понаехавшие" провокаторы, среди которых украинские граждане и "бездельники-протестуны" из других субъектов РФ.
В подтверждение он поделился видео из Хабаровска, на котором можно увидеть, как проживающий в городе мужчина ругается на одного их таких засланных провокаторов. Конфликт запечатлели очевидцы.
Местный, в частности, требует от оппонента показать свой паспорт, чтобы подтвердить, что он якобы хабаровчанин и что его непосредственно могут касаться политические события, происходящие в городе.
Не добившись этого, мужчина пытается получить от приезжего ответ на вопрос: кто платит "понаехавшим" провокаторам?
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