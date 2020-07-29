"Кто вам платит?": Хабаровчанин попытался выбить правду из "понаехавшего" провокатора

Блогер Сергей Колясников рассказал в Telegram о "борцах с российским режимом", которые, "как мухи", слетаются на акции в Хабаровск из других регионов и даже стран.

Он заметил, что местным жителям уже надоели "понаехавшие" провокаторы, среди которых украинские граждане и "бездельники-протестуны" из других субъектов РФ.

В подтверждение он поделился видео из Хабаровска, на котором можно увидеть, как проживающий в городе мужчина ругается на одного их таких засланных провокаторов. Конфликт запечатлели очевидцы.

Местный, в частности, требует от оппонента показать свой паспорт, чтобы подтвердить, что он якобы хабаровчанин и что его непосредственно могут касаться политические события, происходящие в городе.

Не добившись этого, мужчина пытается получить от приезжего ответ на вопрос: кто платит "понаехавшим" провокаторам?