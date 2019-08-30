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"Кто в России побил Кикабидзе?": Интервью звезды "Мимино" озадачило интернет-пользователей
30 августа 2019, 03:39 • 98 • Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости. "Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?!" - сказал он в интервью. "Кто в России побил Кикабидзе?" - интересуются пользователи соцсетей.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не планирует выступлений в России, так как это вопрос гордости. На слова звезды советского фильма "Мимино" живо отреагировали в соцсетях.
Слова актера и певца озадачили российских пользователей соцсетей.
Напомним, не смотря на антироссийские заявления Кикабидзе и обещания "никогда не приезжать в Россию", ходят упорные слухи, что грузинский артист всё-таки ездит в Москву выступать на закрытых корпоративах. Утверждается, что у Кикабидзе есть даже специальный контракт о не разглашении и запрете на съемку.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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