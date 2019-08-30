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"Кто в России побил Кикабидзе?": Интервью звезды "Мимино" озадачило интернет-пользователей

30 августа 2019, 03:39  •  98 • Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости. "Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?!" - сказал он в интервью. "Кто в России побил Кикабидзе?" - интересуются пользователи соцсетей.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не планирует выступлений в России, так как это вопрос гордости. На слова звезды советского фильма "Мимино" живо отреагировали в соцсетях.
"Я не собираюсь туда (в Россию) ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", - сказал Кикабидзе в интервью грузинской газете Kviris Palitra.
Слова актера и певца озадачили российских пользователей соцсетей.
"Осталось выяснить две вещи: 1. Кто в России побил Кикабидзе? 2. Кому он тут нужен со своим пением?" - пишет в Twitter "Радио Стыдоба".
"А кто это?" - добавляет Soleil @golos_vetra_18.
"Чем меньше их зовут выступать - тем громче они орут "из принципа не поеду". Думают, что на преодоление принципов заказчики накинут", - отмечает OdinEsNik @odines_nik.
Напомним, не смотря на антироссийские заявления Кикабидзе и обещания "никогда не приезжать в Россию", ходят упорные слухи, что грузинский артист всё-таки ездит в Москву выступать на закрытых корпоративах. Утверждается, что у Кикабидзе есть даже специальный контракт о не разглашении и запрете на съемку.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba

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