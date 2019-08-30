"Кто в России побил Кикабидзе?": Интервью звезды "Мимино" озадачило интернет-пользователей

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не планирует выступлений в России, так как это вопрос гордости. На слова звезды советского фильма "Мимино" живо отреагировали в соцсетях.

"Я не собираюсь туда (в Россию) ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", - сказал Кикабидзе в интервью грузинской газете Kviris Palitra.

Слова актера и певца озадачили российских пользователей соцсетей.

"Осталось выяснить две вещи: 1. Кто в России побил Кикабидзе? 2. Кому он тут нужен со своим пением?" - пишет в Twitter "Радио Стыдоба".

"А кто это?" - добавляет Soleil @golos_vetra_18.

"Чем меньше их зовут выступать - тем громче они орут "из принципа не поеду". Думают, что на преодоление принципов заказчики накинут", - отмечает OdinEsNik @odines_nik.