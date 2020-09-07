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"Кто угрожает? Кому угрожает?" Шойгу о "главных врагах" НАТО

07 сентября 2020, 15:30  •  135 • Политика
Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о сложностях проведения учений на западе страны - со стороны НАТО сразу начинают звучать заявления о том, что наши войска якобы "угрожают" восточным рубежам альянса. "Кто угрожает? Кому угрожает?" - выразил недоумение Шойгу, добавив, что уже много лет НАТО во всех официальных документах обозначает Россию как главного врага.
Как заявил в телеэфире министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия постоянно предлагает различные меры и действия для понижения уровня тревоги наших партнёров из НАТО. "Мы увели все наши учения вглубь страны - это было одно из требований", - рассказал министр.
В качестве ответной меры в Минобороны предложили альянсу также увести учения, но всё произошло наоборот: "В мае [вышла] большая корабельная группа, около 30 кораблей, включая три американских эсминца с противоракетной защитой".
Такого не было со времён холодной войны, отметил Шойгу. Он также подчеркнул, что ни на одной военной консультации и встрече с партнёрами по ШОС, ОДКБ и другим объединениям в заключительных документах никогда не фигурирует конкретное название главного врага. В то же время все саммиты НАТО, начиная с 2014 года, непременно упоминают в качестве главного врага Россию - она обошла по важности даже международный терроризм.

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