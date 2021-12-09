"Кто-то врёт": Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе

Военный корреспондент Александр Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе. По его словам, в ситуации, когда официальные лица всё отрицают, явно "кто-то врёт".

Коц выложил в своём Telegram-канале фотографию, на которой украинский журналист Андрей Цаплиенко позирует рядом с бойцом ВСУ, держащим в руках переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". При этом, по словам самого Цаплиенко, снимок был сделан в Донбассе.

Напомним, что власти США разрешили поставку комплексов "Джавелин" Украине при одном условии: они не должны попасть в Донбасс. В Вашингтоне заявили, что противотанковые ракетные комплексы должны быть оружием обороны, а не нападения. Однако появившийся в Сети снимок говорит о том, что это правило украинская армия нарушила.

Примечательно, что в 2018 году бывший украинский замминистра Георгий Тука уверял общественность, что Киев запретил использовать "Джавелины" на передовой.

Либо Тука врал, либо Цаплиенко врёт, либо США передумали. Собственно, никаких иллюзий и не было,

- сделал вывод Коц.

Скриншот:Telegram/Kotsnews

Отметим, что это уже не первый раз, когда Украина попадается на нарушении американского запрета. В середине ноября депутат Верховной рады Игорь Копытин официально подтвердил, что украинские военные использовали "Джавелин", обстреливая неподконтрольные территории.

А незадолго до этого ВСУ признались в использовании турецкого ударного беспилотника "Байрактар", что является грубым нарушением Минских соглашений. Беспилотники в Донбассе могут использовать только наблюдатели ОБСЕ и только для мониторинга ситуации.