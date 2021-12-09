Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Политика

"Кто-то врёт": Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе

09 декабря 2021, 00:40  •  150 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе. По его словам, в ситуации, когда официальные лица всё отрицают, явно "кто-то врёт".
Коц выложил в своём Telegram-канале фотографию, на которой украинский журналист Андрей Цаплиенко позирует рядом с бойцом ВСУ, держащим в руках переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". При этом, по словам самого Цаплиенко, снимок был сделан в Донбассе.
Напомним, что власти США разрешили поставку комплексов "Джавелин" Украине при одном условии: они не должны попасть в Донбасс. В Вашингтоне заявили, что противотанковые ракетные комплексы должны быть оружием обороны, а не нападения. Однако появившийся в Сети снимок говорит о том, что это правило украинская армия нарушила.
Примечательно, что в 2018 году бывший украинский замминистра Георгий Тука уверял общественность, что Киев запретил использовать "Джавелины" на передовой.
Либо Тука врал, либо Цаплиенко врёт, либо США передумали. Собственно, никаких иллюзий и не было,
- сделал вывод Коц.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Отметим, что это уже не первый раз, когда Украина попадается на нарушении американского запрета. В середине ноября депутат Верховной рады Игорь Копытин официально подтвердил, что украинские военные использовали "Джавелин", обстреливая неподконтрольные территории.
А незадолго до этого ВСУ признались в использовании турецкого ударного беспилотника "Байрактар", что является грубым нарушением Минских соглашений. Беспилотники в Донбассе могут использовать только наблюдатели ОБСЕ и только для мониторинга ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



150
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
08 декабря 2021, 21:10
Кличко солировал на заседании Киевсовета - видео
08 декабря 2021, 22:55
Журналист кремлёвского пула задал Путину провокационный вопрос
08 декабря 2021, 22:55
В Молдавии озадачились секретной схемой погашения долга "Газпрому"
08 декабря 2021, 22:55
Раскрыт тайный смысл последней телеграммы Путина к Меркель
08 декабря 2021, 22:55
Путина рассмешили постоянные обсуждения санкций против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.