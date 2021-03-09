"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным

Советский и российский актёр и кинорежиссёр, общественный деятель, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков уверен, что, говоря об истории и последствиях военных действий, не каждый может чётко определить размах и уровень того, что произошло. Но "кто-то может раскрыть пасть", заявил он, выступая с лекцией в Военном университете Министерства обороны РФ.

Вызовы новому времени. Манипуляция сознанием с помощью интернета. Охват этого влияния сравним с настоящими боевыми действиями. Об этом шла речь в Военном университете Министерства обороны, где с лекцией выступил советский и российский актёр и кинорежиссёр, общественный деятель, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Он считает, что говорить об истории сегодня может каждый, но "раскрывать пасть можно не всем". События последних месяцев показали: новая война, в которую мы оказались втянуты, это уже не про физическое устранение противника, а про раскол и манипуляцию сознанием. В конечном счёте - распад государства.

"Все ваши речи, домыслы и суждения совершенно не имеют значения, - подчеркнул Михалков. – Имеет значение, что каждый имеет право открыть пасть на это". Он уверен, что именно президент России Владимир Путин спас страну, так как, по его словам, его речи и действия повлекли за собой ненависть со стороны Европы и других стран. Видео со встречи Михалкова с военными показал телеканал "Звезда".

Страны, которые примкнули к Америке, он назвал группой, "проживающей под американским зонтиком". "Эти люди дошли до того, что собственную трусость называют толерантностью", - отметил Михалков.