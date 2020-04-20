"Кто-то хочет подпортить жизнь в стране": На Украине ищут "диверсантов", поджигающих леса

Нацгвардия Украины ищет "диверсантов", которые якобы намеренно поджигают лес в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Речь идёт о недавних лесных пожарах, которые разгорелись в чернобыльской зоне и накрыли удушающим дымом столицу Украины. Их ликвидацию осложняют погодные условия, в частности сильный ветер.

"Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал глава МВД Украины в соцсети.

При этом он признал, что из-за бесснежной зимы лесная подстилка, особенно хвойная, подвержена пожарам. Однако министр считает, что леса горят не из-за разгильдяйства чиновников и отдельных личностей, а из-за внешних сил.

"Всё это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то — спрятать огнём свои грязные делишки", - уверен Аваков.

Напомним, что в пожарах на украинских складах боеприпасов тоже винили диверсантов, однако внимательное расследование показало, что виной всему, скорее всего, было тотальное разгильдяйство и халатность сотрудников сгоревших складов.