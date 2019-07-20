"Кто-то хочет нас поссорить!": Кикабидзе увидел "третью силу", мешающую мирным грузинам

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе, который не раз выступал с антироссийскими заявлениями, вмешался и в ситуацию по поводу недавнего инцидента в монастырском комплексе Кешикчидаг.

Несколькими днями ранее группа грузин напала на азербайджанских пограничников, проходящих службу у комплекса "Кешикчидаг", и начала оскорблять военнослужащих. Дипломаты обеих стран после инцидента договорились закрыть на некоторое время грузино-азербайджанскую границу на данном участке.

По мнению Кикабидзе, раздор между мирными грузинами и азербайджанцами пытаются внести извне.

"Думаю, кто-то хочет нас поссорить! У меня такое впечатление. Мне лично невозможно было до последнего времени представить такое. Уверен, здесь замешана какая-то другая сила", - заявил он.

По словам артиста, он не может представить себе иного объяснения.

При этом, добавил Кикабидзе, лично он тепло относится к азербайджанцам, среди которых у него много друзей, передаёт "Вестник Кавказа".

Напомним, ранее в Сети бурно обсуждались "тайные корпоративы" Кикабидзе в России.