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"Кто-то хочет нас поссорить!": Кикабидзе увидел "третью силу", мешающую мирным грузинам

20 июля 2019, 06:09  •  21 • В мире
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе списал на происки неких сил инцидент, случившийся на грузинско-азербайджанской границе. "Кто-то хочет нас поссорить!" - убеждённо заявил исполнитель.
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе, который не раз выступал с антироссийскими заявлениями, вмешался и в ситуацию по поводу недавнего инцидента в монастырском комплексе Кешикчидаг.
Несколькими днями ранее группа грузин напала на азербайджанских пограничников, проходящих службу у комплекса "Кешикчидаг", и начала оскорблять военнослужащих. Дипломаты обеих стран после инцидента договорились закрыть на некоторое время грузино-азербайджанскую границу на данном участке.
По мнению Кикабидзе, раздор между мирными грузинами и азербайджанцами пытаются внести извне.
"Думаю, кто-то хочет нас поссорить! У меня такое впечатление. Мне лично невозможно было до последнего времени представить такое. Уверен, здесь замешана какая-то другая сила", - заявил он.
По словам артиста, он не может представить себе иного объяснения.
При этом, добавил Кикабидзе, лично он тепло относится к азербайджанцам, среди которых у него много друзей, передаёт "Вестник Кавказа".
Напомним, ранее в Сети бурно обсуждались "тайные корпоративы" Кикабидзе в России.

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