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"Кто-то ещё хочет сказать что-то?": Лавров прервал речь, услышав голос. Желающих спорить не нашлось
08 декабря 2020, 20:35 • 173 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был вынужден прервать речь, услышав голос из зала. Глава МИД России поинтересовался: "Кто-то ещё хочет сказать что-то?" Желающих не нашлось.
Небольшой инцидент произошёл во время выступления министра на общем собрании РСМД. Речь зашла о попытках Запада противостоять естественному процессу образования многополярного мира. Во время речи Лаврова в зале послышался голос, который, вероятнее всего, был воспроизведённой на диктофоне записью. Глава МИД России был вынужден прервать выступление из-за посторонних звуков.
Не услышав ответа, он заявил: "Ну я продолжу, с вашего позволения. Ничего-ничего, бывает..."
В ходе своего выступления Лавров заявил, что Евросоюз добровольно отказался от роли одного из полюсов в многополярном мире, полностью положившись на США. Запад оправдывает такое поведение концепцией миропорядка, основанного на правилах, однако эти самые правила придумываются на ходу на различных европейских "междусобойчиках". Вместо того чтобы обратиться к международному праву, Евросоюз переписывает правила под себя.
Отметим, что о попытках США и Европы противостоять разрушению модели однополярного мира, где Америка и НАТО выступают в роли мирового жандарма и единственного арбитра, ещё в 2007 году говорил президент России Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи. С тех пор ситуация лишь усугубилась. Любое инакомыслие сегодня наказывается коллективным Западом либо силой, либо санкциями.
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