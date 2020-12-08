"Кто-то ещё хочет сказать что-то?": Лавров прервал речь, услышав голос. Желающих спорить не нашлось

Небольшой инцидент произошёл во время выступления министра на общем собрании РСМД. Речь зашла о попытках Запада противостоять естественному процессу образования многополярного мира. Во время речи Лаврова в зале послышался голос, который, вероятнее всего, был воспроизведённой на диктофоне записью. Глава МИД России был вынужден прервать выступление из-за посторонних звуков.

Кто-то там ещё хочет сказать что-то? - поинтересовался Лавров у зала.

Не услышав ответа, он заявил: "Ну я продолжу, с вашего позволения. Ничего-ничего, бывает..."

В ходе своего выступления Лавров заявил, что Евросоюз добровольно отказался от роли одного из полюсов в многополярном мире, полностью положившись на США. Запад оправдывает такое поведение концепцией миропорядка, основанного на правилах, однако эти самые правила придумываются на ходу на различных европейских "междусобойчиках". Вместо того чтобы обратиться к международному праву, Евросоюз переписывает правила под себя.

Отметим, что о попытках США и Европы противостоять разрушению модели однополярного мира, где Америка и НАТО выступают в роли мирового жандарма и единственного арбитра, ещё в 2007 году говорил президент России Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи. С тех пор ситуация лишь усугубилась. Любое инакомыслие сегодня наказывается коллективным Западом либо силой, либо санкциями.