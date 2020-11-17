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"Кто-то должен завершить эпоху Чубайса в России!": Новые попытки ограбить народ раскрыл Пронько

17 ноября 2020, 17:40  •  181 • Политика
Юрий Пронько в эфире "Первого русского" рассказал об инициативе Совета Федерации провести масштабную проверку госкомпаний. Ведущий Царьграда привёл пример, как грабят народ России, ничуть не стесняясь. А в завершение автор программы "Царьград. Главное" призвал остановить беспредел в так называемых институтах развития: "Кто-то должен завершить эпоху Чубайса в России!"
Масштабные проверки грозят крупнейшим институтам развития, разобраться в ситуации хотели бы члены Совета Федерации. О своей позиции они сообщили премьер-министру России Михаилу Мишустину, подчеркнув, что так называемым институтам развития нужна масштабная проверка. Тему в эфире авторской программы "Царьград. Главное" разбирал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько.
В том числе проверки должны затронуть Роснано, РФПИ и "ВЭБ.РФ" - крупнейшие российские государственные корпорации. Структуры, как подчёркивают авторы инициативы, работают с крайне низкой эффективностью. А значит, следует разобраться, почему у них не получается раскачать российскую экономику в течение нескольких лет...
Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов пояснил, пока работу госкомпаний анализировали на уровне его подразделения. Например, у комитета возник вопрос к большинству госкомпаний, которые находятся в Москве. Насколько эффективно такие игроки получают информацию с мест? И какой объём средств тратится, чтобы добраться до места? И не мешают ли такие затраты реализации основных задач, поставленных перед госкомпаниями? Андрей Кутепов подчеркнул, что неэффективное расходование средств "вызывает вопросы".
Юрий Пронько, оценивая предстоящие проверки и уже проведённую работу, подчеркнул:
"Очень бы хотелось, чтобы эпоха Чубайса (Анатолий Чубайс сегодня глава госпомпании "Роснано". - Ред.), которая началась в начале 1990-х, наконец завершилась. Мы не скрываем своей позиции. Моё оценочное суждение: это самый провальный период, который был в нашей истории. А теперь он ещё и усугубился не просто продажей, а расхищением активов нашей страны. Которые не были созданы ни Шуваловым (Игорь Шувалов - глава госкомпании "ВЭБ.РФ". - Ред.), ни Чубайсом, ни Грефом (глава Сбера Герман Греф. - Ред.). Никто из этих персонажей вообще ничего не создал, по большому счёту".
Массовый потребитель не воспользовался услугами Роснано. Нет таких структур, которые получили большую поддержку "ВЭБ.РФ", подчеркнул Пронько. Рассказывая о том, как через госструктуры из бюджета уходят деньги, Юрий Пронько со ссылкой на отчёт Кутепова привёл один простой пример. В докладе говорится, что у трёх моногородов в России бюджет составляет 10 млн рублей. В то же время глава фонда по развитию этих моногородов имеет годовую зарплату в 12 млн рублей!
"То есть этот… персонаж, который возглавляет фонд развития моногородов, зарабатывает 12 миллионов в год, а бюджет трех моногородов - 10 миллионов рублей. Вот и всё… Вот и всё!" - подчеркнул Пронько.

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