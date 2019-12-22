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"Кто тебя встречал в Питере?" Лукашенко рассказал о своём знакомстве с Путиным
22 декабря 2019, 10:09 • 140 • Политика
Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с Владимиром Путиным. Оно состоялось в Петербурге, когда будущий российский президент лично встретил белорусского политика.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился рассказом о знакомстве с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в рамках своего визита в Санкт-Петербург.
Как выяснилось, о первой встрече прекрасно помнит сам Владимир Путин. Она состоялась очень давно в Петербурге, когда будущий президент России лично встретил Лукашенко. Впрочем, точная дата знакомства не была озвучена.
"Он: "А ты помнишь, как ты в Питер приезжал?" Я: "Помню!" Он: "А кто тебя встречал?" Я: "Ну тогда помню!" - шутливо рассказал белорусский лидер.
Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что стороны достигли концептуальной договорённости о поставках топлива в страну. В 2020 году Минск купит у Москвы 20-22 миллиарда кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти.
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