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"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО

07 января 2019, 09:54  •  437 • Политика
Ракетчики Черноморского флота провели в Крыму учения с использованием береговых комплексов "Бал". Ими были отработаны навыки обнаружения и поражения надводных целей. В связи с завершением данных маневров и недавним известием о направлении в Черное море боевого десантного корабля 6-го флота США политолог Игорь Коротченко отмечает: "Кто там собрался пугать Россию прибытием кораблей ВМС НАТО?"
Отметим, впрочем, что вхождение очередного натовского корабля в акваторию Черного моря и прошедшие учения не были связаны непосредственным образом. Как сообщается на сайте Минобороны, учения были плановыми.
Проведенные в ходе них пуски были электронными, то есть реальных выстрелов с использованием боеприпасов береговые комплексы не делали. Тем не менее личный состав Черноморского флота отработал навыки оперативного развертывания "Балов" и уничтожил с их помощью условные цели с различных позиций.
Согласно действующим международным соглашениям корабли нечерноморских государств не могут находиться в Черном море более 21 дня. В числе прочего это правило распространяется и на американский десантный корабль, вошедший 6 января в данную акваторию через Дарданеллы и Босфор.
Береговые комплексы "Бал" были приняты на вооружение российскими войсками свыше 10 лет назад - еще в 2008 году. Используемые данным орудием ракеты Х-35 и Х-35У способны поражать цели на расстоянии 120 и 260 километров соответственно.
"Кто там собрался пугать Россию прибытием кораблей ВМС НАТО?" - пишет Коротченко в Twitter.
Кто там собрался пугать Россию прибытием кораблей ВМС #НАТО ? https://t.co/OppF6N5aRv
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) January 6, 2019

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