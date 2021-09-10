"Кто там ржал над Михалковым?": Пронько о введении обязательной вакцинации

Юрий Пронько высказался о введении обязательной вакцинации в США. Он признался, что его также поразили размеры штрафов за отсутствие маски в транспорте, которые существенно увеличены, и задался вопросом, возможно ли введение аналогичных мер и в России в скором времени: "Кто там ржал над Михалковым?".

На фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 президент США Джо Байден объявил новые жёсткие меры - от обязательной вакцинации для 100 млн американцев до штрафов, которые могут достигать 3000 долларов, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Так, прививаться принудили федеральных служащих и сотрудников всех компаний, где работает более 100 человек. Кроме того, увеличилось денежное наказание за пребывание в общественном транспорте без маски: за первое нарушение с людей будут брать от 500 до 1000 долларов, при повторном - 1000-3000 долларов.

Мы были терпеливы, но ваш отказ дорого нам обошёлся, - обратился американский лидер к гражданам.

Кроме того, таким развлекательным площадкам, как концерт-залы и стадионы, рекомендовано не допускать людей без справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Ведущий "Первого русского" признался, что его поразили размеры штрафов. Он задался вопросом, возможно ли введение аналогичных мер и в России в скором времени.