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"Кто там ржал над Михалковым?": Пронько о введении обязательной вакцинации

10 сентября 2021, 21:40  •  221 • Политика
Юрий Пронько высказался о введении обязательной вакцинации в США. Он признался, что его также поразили размеры штрафов за отсутствие маски в транспорте, которые существенно увеличены, и задался вопросом, возможно ли введение аналогичных мер и в России в скором времени: "Кто там ржал над Михалковым?".
На фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 президент США Джо Байден объявил новые жёсткие меры - от обязательной вакцинации для 100 млн американцев до штрафов, которые могут достигать 3000 долларов, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Так, прививаться принудили федеральных служащих и сотрудников всех компаний, где работает более 100 человек. Кроме того, увеличилось денежное наказание за пребывание в общественном транспорте без маски: за первое нарушение с людей будут брать от 500 до 1000 долларов, при повторном - 1000-3000 долларов.
Мы были терпеливы, но ваш отказ дорого нам обошёлся, - обратился американский лидер к гражданам.
Кроме того, таким развлекательным площадкам, как концерт-залы и стадионы, рекомендовано не допускать людей без справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.
Ведущий "Первого русского" признался, что его поразили размеры штрафов. Он задался вопросом, возможно ли введение аналогичных мер и в России в скором времени.
Кто там ржал над [режиссёром Никитой] Михалковым? Наивные чудаки, - резюмировал Пронько.

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