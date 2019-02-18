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"Кто стрелял-то?": Прилепин назвал главный вопрос пятой годовщины расстрелов на майдане
18 февраля 2019, 19:39 • 85 • В мире
Писатель Захар Прилепин напомнил, что сегодня исполнилось пять лет со дня расстрелов на майдане. Он отметил, что за время, которое прошло с того момента, можно было понять, кто устроил те бесчинства. "Кто стрелял-то?" - задал он украинцам главный вопрос пятой годовщины тех трагических событий в Киеве.
Писатель Захар Прилепин в день пятой годовщины со дня расстрелов на майдане, которые спровоцировали госпереворот на Украине, напомнил об одном из главных вопросов, на который по-прежнему нет ответа: "Кто стрелял?". На странице в соцсети он отметил, что за время, прошедшее с тех трагических событий в Киеве забылась и "Небесная сотня", на памяти которой так рекламировала себя новая власть, и те, кто стоял за расстрелами.
"А как там расследование по этому поводу? Кто стрелял-то? Эх, украинцы. Эх, братья-сёстры. До чего противно-то всё. А как пели", - написал он на странице в соцсети.
Отметим, что в начале февраля этого года украинская Генпрокуратура заявила, что завершила досудебные разбирательства о виновных в расстреле людей на майдане.
Как заявил глава ведомства Юрий Луценко, у прокуроров якобы "есть все доказательства для передачи в суд, в том числе научно-независимая экспертиза, о том, что команды Януковича, Якименко (главы СБУ), Захарченко (бывшего руководителя МВД) и их подчинённых привели к расстрелу мирных людей на майдане". При этом доказательства по высказанным обвинениям в публичном эфире он не представил.
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