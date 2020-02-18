"Кто сомневается, тоже сядет": Делягин ёмко высказался о "шпионе Путина"

Арестованный в Париже "художник" Пётр Павленский в скором времени будет "объявлен русским шпионом и выслан в Россию". Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Михаил Делягин.

Он отметил, что так устроена французская и в целом западная демократия.

"Кто сомневается - тоже шпион Путина и будет сидеть", - подчеркнул он.

Напомним, в Париже арестовали скандально известного так называемого художника Петра Павленского, который участвовал в вечеринке, закончившейся массовой дракой с поножовщиной. Известно, что инцидент произошёл в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Во время конфликта на вечеринке "художник" ранил ножом двоих людей, его же в ответ ударили бутылкой по голове.

Отметим, что ранее Павленский вышел из тюрьмы, куда попал за свои "художества", а именно поджог входа в здание филиала парижского банка. До этого он устраивал аналогичные акции в России, но в 2017 году покинул нашу страну и эмигрировал в Европу. Во Франции он получил политическое убежище. В России он запомнился тем, что прибил мошонку к брусчатке Красной площади, а также поджёг дверь здания ФСБ.