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"Кто следующим откажется от покупки С-400?": В Марокко назвали три причины лишить себя российской ЗРК
28 мая 2019, 13:54 • 71 • Политика
В марокканских СМИ прошла информация о том, что санкции США против России, якобы, лишают страну С-400. Марокканский же военный эксперт Абдель-Рахман аль-Маккави назвал три собственные причины лишить страну российских ЗРК. В Сети эту новость восприняли иронично и поинтересовались: "Кто следующим откажется от покупки С-400?"
В Сети появился ироничный комментарий об отказе Марокко от российских ЗРК С-400 "Триумф".
"Разгоняют фейк, мол, "США удалось сорвать один из контрактов на С-400", называя Марокко", - пишет автор публикации.
Он же указывает на то, что "в Марокко никогда не покупали и не могли покупать наше оружие в силу того, что их главный противник Алжир - наш клиент".
После этого он предлагает своим подписчикам подумать: "Кто следующим откажется от покупки С-400, Австралия, Япония, Канада?"
Фото: twitter/UrgIntellegence
Однако в марокканских СМИ действительно прошла информация о том, что санкции США против России якобы лишают страну С-400. Автор публикации в Alyaoum24 Тауфик Сулаймани напоминает о том, что военный конфликт между Вашингтоном и Ираном "заставляет марокканскую армию закрывать глаза на некоторые из самых современных и мощных российских вооружений, которые она вскоре собиралась приобрести для усиления своей противовоздушной обороны на большие расстояния". А кроме того, издание отмечает, что свой арсенал укрепляют Алжир и Испания. О последней автор статьи говорит, сославшись на эксклюзивные утечки с сайта Divenza.
В статье же указывается и комментарий марокканского эксперта по военным вопросам и вопросам безопасности Абдель-Рахмана аль-Маккави. Он назвал три собственные причины лишить Марокко российских ЗРК, исключив мнение о том, что отказ связан с американо-иранским конфликтом.
Первая связана с предоставлением электронного кода, который нельзя использовать без согласия России.
"Поскольку ракета несет код в рамках военной обороны России", - поясняет эксперт.
Вторая связана с обязанностью приёма представителей российского военно-технического штаба на базах стран-покупателей для технического обслуживания ЗРК. Этого, как указывает эксперт, Марокко "не приемлет".
Третьей причиной эксперт, очевидно, считает наличие систем С-400 в Алжире.
Он же поясняет, что "Марокко вернётся решительно на американский рынок вооружений". И в качестве системы ПВО, которую его страна захочет приобрести, указывает американский MIM-104 Patriot. Хотя считает, что и её Марокко будет "трудно получить после того, как она будет продана Америкой в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Грецию, Японию, Кувейт, Нидерланды, Тайвань и Катар, а также в другие страны, такие как Швеция, Румыния, Польша и Бахрейн".
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