"Кто сказал, что они честные?" Наталья Поклонская откровенно высказалась о крикунах на митингах

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости высказался об акциях протеста, организованных в Москве. А также о так называемых "честных кандидатах", которых якобы не допускают к участию в выборах. В целом, подобные акции депутат охарактеризовала, как "протесты всякого рода крикунов", которые "говорят о переменах, о люстрации власти, о несправедливости". Поклонская задает простой вопрос в беседе с журналистом:

"Кто сказал, что они честные? Почему они не могут быть банальными провокаторами и позерами? Как в Киеве на Майдане".

Вспоминая события украинская Майдана, Наталья Поклонская подчеркнула, у людей там были "аналогичные лозунги", что и сегодня пытаются тиражировать в Москве. Причем, людей буквально вывели на заклание, воспользовавшись понятным желанием изменений к лучшему - это нормальное желание каждого человека в любой стране мира, напомнила Поклонская. Но проблема в том, что "революционным ораторам наплевать на проблемы людей", да и в целом на Россию, добавила депутат Госдумы.

"...они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов".

В завершение Наталья Поклонская отметила, она не говорит о том, что в России в принципе нет проблем. Безусловно, есть и несправедливость, и коррупционные преступления, но митинг - это не способ решения подобного. А еще депутат добавила, некоторые кандидаты иногда намеренно подают документы в ЦИК с ошибками, чтобы "использовать снятие с регистрации", как "повод повышенного протестного настроения". Затем так называемые "режиссеры всех протестов" используют настроения людей в своих целях.

К слову, Наталья Поклонская сегодня активно оценивает и события на Украине. Как ранее писали "Дни.ру", депутат Госдумы прокомментировала заявление близкого соратника президента Украины Владмира Зеленского, главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, который отверг возможность амнистии для военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. "До сих пор эта война не заканчивается, особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы не видим", – сказала депутат на пресс-конференции в Москве.