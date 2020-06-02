"Кто скачет, тот москаль": Россия "запустила" американский Майдан

Автор:

Самитова Аля

Протесты распространяются по стране такими темпами, что американские СМИ в замешательстве уже не успевают отмечать штаты, в которых забурлили "мирные демонстрации, плавно переходящие в банальные погромы". На глазах всего мира "оплот демократии" охватывает волна дикарского беспредела.

"Добрая полиция": мордой в асфальт, коленом на шею

Сигналом для выступлений стал инцидент в Миннеаполисе, где из-за действий полицейских скончался афроамериканец Джордж Флойд. Мужчина, как предполагается, предъявил в клубе к оплате фальшивые чеки, на вызов приехали правоохранители, которые провели силовое задержание: копы привычно заковали нарушителя в наручники, по какой-то причине уложили его лицом в асфальт.

Один из полицейских применил болевой приём, надавив задержанному коленом на шею, в результате чего Флойд потерял сознание. Бригада медиков, приехавшая на вызов, забрала задержанного в больницу, где он скончался ещё до попытки оказать ему медицинскую помощь.

Весь процесс задержания успели снять на камеры очевидцы. Видеозапись моментально распространилась по соцсетям и послужила "спусковым крючком" к дальнейшим событиям.

Замкнутый круг: жестокость в ответ на жестокость

Смерть афроамериканца, которую многие считают откровенным убийством, спровоцировала первые акции протеста: на улицы столицы штата Миннесота вышли сначала родственники и друзья Флойда, к ним присоединились городские жители. Требование митингующих было вполне понятным – они ждали наказания виновных в смерти мужчины.

Но, несмотря на то что все офицеры, участвовавшие в скандальном задержании, были сразу уволены, а против копа, который применил "запрещённый" приём, ещё и возбудили уголовное дело, митингующие не успокоились: "чёрный бунт, бессмысленный и беспощадный" набирал обороты, перекидывался на соседние штаты и уже из мирных акций протеста перерос в банальные погромы и мародёрство.

Как и обычно в таких случаях происходит в США, полиция на действия протестующих отвечала довольно жестоко. Не в пример российским силовикам, которые против протестующих практически никогда не применяют спецсредств, их американские коллеги сразу пустили в ход резиновые дубинки, слезоточивый газ, пули – пока ещё резиновые.

В ответ ужесточались и действия протестующих, спираль взаимного насилия закручивалась всё больше, и митингующие, которые вышли на протест против "полицейского произвола", перешли к силовому ответу на действия правоохранителей, а затем – к разграблению всего, что попадалось им на пути.

Ситуация – почти на "точке невозврата"

Акции протеста из Миннесоты, где митингующие попытались захватить местный Капитолий, перекинулись на Лос-Анджелес, затем в Мичиган, Атланту, Техас… Протестующие поджигали полицейские машины и участки, запылали здания. В Нью-Йорке бунтари прошлись волной по Бруклину, затем прорвались в Манхэттен, и вот уже начались грабежи в магазинах и офисах банков.

Нью-йоркская Таймс-сквер в осаде протестующих. Фото: Wang Ying/XinHua/Globallookpress

География бунтов расширялась день ото дня, вскоре "запылало" в Вашингтоне, где толпа была готова штурмовать Белый дом. И если тут атаку бунтарей смог отбить спецназ, то Казначейству США повезло меньше: штаб-квартира на некоторое время оказалась в руках протестующих.

Полиция "винтит" бунтарей пачками: точное число задержанных неизвестно, но, судя по поступающей информации, счёт уже идёт на тысячи. Появились и пострадавшие и даже погибшие в этих акциях. И снова – никто точно не может сказать, сколько именно людей было убито. Как отмечают местные СМИ, ни количество участников акций, ни число пострадавших подсчитать не удаётся.

Пока силовики не применяли против бунтарей огнестрельное оружие, однако это может случиться в любой момент, и после первого же такого выстрела "точка невозврата будет пройдена": учитывая количество пистолетов и винтовок на руках у населения, ситуация может перерасти в столкновения между сторонниками и противниками протестных акций и погромов, а дальше – к настоящей гражданской войне. Если подобное допустить, то это будет самым трагичным сценарием для США.

"Чёрный бунт" используют радикалы

Судя по фотографиям и видеозаписям, в большом количестве распространившимся по соцсетям, афроамериканцы не составляют большинство среди протестующих, как это было во время прежних бунтов в Фергюсоне или в Балтиморе. Сейчас заметно, что костяк этой "бузы" составляют белые "профессиональные хулиганы" – радикалы из организации "Антифа".

Многие журналисты, освещающие ситуацию в США, отмечают, что акции серьёзно координируются. И это уже не стихийный протест против убийства полицией афроамериканца, здесь отчётливо проглядывают политические мотивы: ситуацию откровенно используют в предвыборной борьбе против Дональда Трампа. И хотя в том же Миннеаполисе, откуда и покатилась волна бунта и погромов, правят демократы, президента-республиканца уже обвиняют в том, что он "не смог обеспечить порядок и купировать ситуацию".

Антитрамповские лозунги звучали и под стенами Белого дома, а главный оппонент Трампа Джозеф Байден не упустил случая укорить президента в том, что он "провоцирует протесты и погромы" своими заявлениями.

Конечно, Трамп несколько запоздал со своими соболезнованиями в адрес семьи погибшего Джорджа Флойда. Слова извинения со стороны президента прозвучали спустя несколько дней, в ходе брифинга на мысе Канаверал. А до этого он пригрозил бунтовщиками армией и арестами.

Война элит?

Репортёры, которые освещают протесты, сообщали о том, что "беспорядками руководит единая направляющая рука". К примеру, бунтовщиками руководили через мегафоны, подогревая страсти в толпе, явные организаторы, на подхвате у которых были и "группы поддержки" – одни жестами подбадривали толпу, призывая "скакать", другие рассказывали "слезливые истории".

Некоторые журналисты заметили, что в места, куда организованно направлялись митингующие, нередко были заранее завезены кучи кирпичей, при помощи которых люди громили витрины магазинов и попадающиеся на пути машины. Ещё один интересный факт: суды устанавливали крупные залоги за арестованных зачинщиков беспорядков, а выкупали их некие "солидные люди", после чего заводилы "возвращались на баррикады".

Сейчас всё чаще высказывается мнение о том, что гибель Флойда – это просто специально выпущенная искра, которая подожгла радикально настроенную молодёжь. Кое-кто даже уверен в том, что никакого убийства афроамериканца на самом деле и не было, а сценка у клуба в Миннесоте – просто постановка, разыгранная на глазах у публики.

Именно поэтому сегодняшние погромы в США многие обозреватели считают "битвой за влияние", а ради этого, ради "войны элит", чтобы усилить недовольство властью, можно и такие беспорядки устроить, и ультраправые элементы использовать.

"Что с них взять, ДБ"

Пока идут бунты и погромы, в США уже ищут "внешних виноватых" в сложившейся ситуации. К примеру, экс-советник по нацбезопасности при администрации 44-го президента Барака Обамы Сьюзан Райс без тени смущения на лице заявила в эфире телеканала CNN следующее: за глобальными беспорядками в американских городах может стоять… Кремль. Райс практически не сомневается в том, что обе стороны конфликта "подогреваются при помощи соцсетей" почти напрямую из Кремля. Доказательства? Ну, тут уж как принято – "хайли лайкли" и "поверьте, я знаю точно".

Зрители телеканала должны сразу уверовать в то, что американские проблемы, особенно замешанные на теме расизма (с обеих сторон), это "козни Путина" и попытки России "расшатать ситуацию" в самой демократической стране на планете. Вот как тут не вспомнить ставшее классическим выражение "ДБ" – что с них взять"?

На заявление Райс отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, назвавшая выступление экс-советника Обамы "идеальным примером безграничной пропаганды".

"Хочу напомнить, что социальные медиа, которые, по вашему мнению, используются российскими агентами для топлива протестов в американских городах, зарегистрированы в США, принадлежат американцам и регулируются американскими законами", – написала Захарова в Facebook.

Надо сказать, что "потрясающая" идея осенила не только госпожу Райс. Свои "пять центов" по вопросу иностранного влияния вставил и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Выступая в эфире телеканала ABC, он сообщил, что "ряд стран, в том числе Китай, Иран и Россия, воспользовались в своих целях массовыми беспорядками", вспыхнувшими на почве убийства Джорджа Флойда. Доказательств, как и всегда, приведено не было.

Бумеранг всегда возвращается

И тут, наверно, стоит отметить, как реагируют на это наши российские "оппозиционеры": они молчат, набравши в рот воды, ни одного осуждающего слова, хотя отлично видно, насколько изначально было завышено применение физической силы по отношению к протестующим. А ведь любое противодействие российского ОМОНа, куда как более мягкое, вызывает слаженный вой либерального сообщества, что отечественного, что заокеанского.

К слову, и сам Вашингтон ещё не так давно пытался "наставить на путь истинный" власти Гонконга, заявляя, что "люди имеют право на протест", а полиция в ответ не должна применять силу. Однако ситуация, с которой в последнюю неделю столкнулись США, доказала: далеко не всегда протест возможно урегулировать мирно.

Фактически то, что происходит в США, можно обрисовать одной фразой – "бумеранг всегда возвращается". Уж сколько "цветных революций" было спровоцировано руками "вашингтонского обкома" в разных концах мира, и вот теперь то же самое происходит и в самой Америке.

Конечно, развития ситуации "по украинскому сценарию" никто в США не допустит – если надо, то и Нацгвардия будет работать в полную силу, и даже частные военные компании к подавлению бунтующих привлекут.

Но если проследить за подобными протестными акциями, случающимися на той стороне Атлантики с тревожной регулярностью, то можно отметить, как раз от раза они становятся всё более продолжительными и масштабными, а в "чёрные протесты" всё больше вовлекаются представители белого американского населения. И тут уже речь идёт не только об "Антифа", которых демократы используют в собственных целях, но и о "новых американских социалистах", анархистах и неотроцкистах.

Лозунги, подчёркивающие стремление к мировой гегемонии, внутри США работают всё хуже, веры в "великую американскую мечту" – все меньше, а "цветные революции", которые устраивались по всему миру, показали американцам, "как надо это делать". Вот они и "делают" это сами. Бумеранг вернулся туда, откуда был запущен.