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"Кто рискнет вместо Путина – он любого свалит": Вассерман бросил вызов либералам
31 мая 2019, 03:39 • 21 • Политика
24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты социального опроса, согласно которому во второй декаде месяца Владимир Путин пользовался доверием 31,7% опрошенных жителей России. Не доверяют ему 6,6% граждан. В то же время деятельность Путина как президента одобряют 65,8% респондентов, а не одобряют – 25,2%. "Кто рискнет вместо Путина - он любого свалит", - заявил в беседе с Царьградом Анатолий Вассерман.
Как отметил известный публицист, рейтинг "измерить" можно самыми разными способами, при этом полученные результаты могут оказаться несопоставимыми и абсолютно непохожими.
Кроме того, продолжил Вассерман, непосредственно перед выборами рейтинг очень важен, но президент избирался два года назад, в обозримом будущем выборов больше не предвидится, тем более, что это второй срок подряд.
Кроме того, несмотря на то, что рейтинг Путина сейчас падает, если предположить, что он будет участвовать в выборах, на которых против него будет выставлен кто угодно такого же уровня, как президент, все равно победит Владимир Путин, поскольку он уже не первый год и не первое десятилетие доказывает, что умеет заботиться не только о рейтинге, но и о делах, уверен Анатолий Вассерман.
И сейчас жители этих самых районов, где появились мундепы-либералы, "плачут горючими слезами": специалисты по организации уличных беспорядков ими и остались, а делать что-то положительное, необходимое жителям и самому городу они не могут, да и не хотят.
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