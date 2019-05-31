"Кто рискнет вместо Путина – он любого свалит": Вассерман бросил вызов либералам

Как отметил известный публицист, рейтинг "измерить" можно самыми разными способами, при этом полученные результаты могут оказаться несопоставимыми и абсолютно непохожими.

Кроме того, продолжил Вассерман, непосредственно перед выборами рейтинг очень важен, но президент избирался два года назад, в обозримом будущем выборов больше не предвидится, тем более, что это второй срок подряд.

"Поэтому рейтинг как таковой ему вряд ли важен. Ему важно то, что можно сделать за оставшиеся несколько лет. И вполне понятно, что далеко не все намеченные им меры будут настолько приятны, что поднимут рейтинг, что-то его неизбежно опустит. И, соответственно, ещё когда шла предвыборная кампания 2018 года, все серьёзные специалисты прекрасно понимали, что рейтинг президента после этой кампании обязательно начнёт падать", - отметил публицист.

Кроме того, несмотря на то, что рейтинг Путина сейчас падает, если предположить, что он будет участвовать в выборах, на которых против него будет выставлен кто угодно такого же уровня, как президент, все равно победит Владимир Путин, поскольку он уже не первый год и не первое десятилетие доказывает, что умеет заботиться не только о рейтинге, но и о делах, уверен Анатолий Вассерман.

"Пусть наши либералы поищут хоть кого-нибудь, кто мог бы поучаствовать в выборах, пока, насколько я помню, они проигрывают всегда и везде, единственное исключение на муниципальных выборах в Москве они в нескольких районах выиграли, просто потому, что народ в этих районах расслабился и решил вообще не ходить на выборы", - добавил публицист.

И сейчас жители этих самых районов, где появились мундепы-либералы, "плачут горючими слезами": специалисты по организации уличных беспорядков ими и остались, а делать что-то положительное, необходимое жителям и самому городу они не могут, да и не хотят.