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"Кто разрабатывает, тот и нападает": Сообщения Bloomberg об Украине подняли на смех
24 ноября 2021, 18:50 • 136 • Политика
Пользователи сети микроблогов высмеяли "расследование" Bloomberg о планах вторжения на Украину.
Пользователь Twitter с ником Кот Деда Митяя прокомментировал публикацию в американской прессе, где утверждается, что у России есть "план" захвата Украины.
- написал пользователь микроблога.
Подписчики микроблогера иронично отреагировали на сообщение Кота Деда Митяя.
"А что непонятно? План есть, разработан, опубликован, а Путин... НЕ НАПАДАЕТ!" - написал Кирилл.
- считает Анна Борисовна.
"Наоборот всё понятно! Кто разрабатывает, тот и нападает!" - отметил Роман.
Как ранее писал Царьград, источники Bloomberg сообщили, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины в начале 2022 года. Они насчитали три возможных места для атаки - со стороны Белоруссии, со стороны Крыма и со стороны Кубани.
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