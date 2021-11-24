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"Кто разрабатывает, тот и нападает": Сообщения Bloomberg об Украине подняли на смех

24 ноября 2021, 18:50  •  136 • Политика
Пользователи сети микроблогов высмеяли "расследование" Bloomberg о планах вторжения на Украину.
Пользователь Twitter с ником Кот Деда Митяя прокомментировал публикацию в американской прессе, где утверждается, что у России есть "план" захвата Украины.
Почему план захвата Украины разрабатывает и публикует Блумберг, а виноват Путин? Ни-па-нят-на,
- написал пользователь микроблога.
Подписчики микроблогера иронично отреагировали на сообщение Кота Деда Митяя.
"А что непонятно? План есть, разработан, опубликован, а Путин... НЕ НАПАДАЕТ!" - написал Кирилл.
Потому что у них в любой непонятной ситуации... виноват Путин,
- считает Анна Борисовна.
"Наоборот всё понятно! Кто разрабатывает, тот и нападает!" - отметил Роман.
Как ранее писал Царьград, источники Bloomberg сообщили, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины в начале 2022 года. Они насчитали три возможных места для атаки - со стороны Белоруссии, со стороны Крыма и со стороны Кубани.

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