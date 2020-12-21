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"Кто "не гопничает", того и бьют": Сатановский научил, как удержать "свору Байдена" дальше от России
21 декабря 2020, 16:35 • 98 • Политика
Политолог Евгений Сатановский, комментируя очередные обвинения против России и "русских хакеров" со стороны США, научил, как удержать "свору Байдена" подальше от нашей страны. В том числе эксперт напомнил, что "кто "не гопничает", того только и бьют", зато есть ситуации, когда Вашингтон притихает.
В последнее время американская пресса и истеблишмент активно распространяют версию о якобы проведённой пресловутыми "русскими хакерами" кибератаке против ряда министерств США. Известный политолог Евгений Сатановский, комментируя у себя в авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" очередные обвинения из-за океана, заметил, что "(избранный президент США Джо) Байден и его люди уверены, что это русская разведка, правда, никаких доказательств у них, как всегда, нет".
Политолог уверен, что "Америка будет наращивать интенсивность провокаций по границам России по всем направлениям", и это уже стало, по его словам, заметно и по Украине, и по Белоруссии.
"Нам как себя в критических ситуациях, к примеру в районе Крымского моста, вести? Глаза потупить и кустиком прикинуться, что ли?" - недоумевает эксперт, критикуя либеральных коллег за требования к нашим властям из серии "не гопничать".
"Кто "не гопничает", того только и бьют. В том числе американцы", - подчеркнул Сатановский.
А после политолог научил, как удержать "свору Байдена" подальше от России, обратив внимание, что американцы "ведут себя на редкость прилично", как только у них возникают "перспективы нарваться". Действующий президент США Дональд Трамп, по мнению политолога, эту науку уже усвоил. Теперь дело за его преемником в кресле главы Белого дома.
"Теперь придётся приучать держаться от России подальше и сохранять с ней соответствующую дистанцию Байдена и его свору, - резюмировал Сатановский. - Ну, тоже работа. И не хочется, а надо".
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