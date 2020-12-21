"Кто "не гопничает", того и бьют": Сатановский научил, как удержать "свору Байдена" дальше от России

В последнее время американская пресса и истеблишмент активно распространяют версию о якобы проведённой пресловутыми "русскими хакерами" кибератаке против ряда министерств США. Известный политолог Евгений Сатановский, комментируя у себя в авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" очередные обвинения из-за океана, заметил, что "(избранный президент США Джо) Байден и его люди уверены, что это русская разведка, правда, никаких доказательств у них, как всегда, нет".

Политолог уверен, что "Америка будет наращивать интенсивность провокаций по границам России по всем направлениям", и это уже стало, по его словам, заметно и по Украине, и по Белоруссии.

"Нам как себя в критических ситуациях, к примеру в районе Крымского моста, вести? Глаза потупить и кустиком прикинуться, что ли?" - недоумевает эксперт, критикуя либеральных коллег за требования к нашим властям из серии "не гопничать".

"Кто "не гопничает", того только и бьют. В том числе американцы", - подчеркнул Сатановский.

А после политолог научил, как удержать "свору Байдена" подальше от России, обратив внимание, что американцы "ведут себя на редкость прилично", как только у них возникают "перспективы нарваться". Действующий президент США Дональд Трамп, по мнению политолога, эту науку уже усвоил. Теперь дело за его преемником в кресле главы Белого дома.

"Теперь придётся приучать держаться от России подальше и сохранять с ней соответствующую дистанцию Байдена и его свору, - резюмировал Сатановский. - Ну, тоже работа. И не хочется, а надо".