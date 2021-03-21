"Кто президент США?": Google обознался на зависть Байдену

Бывший и. о. директора разведки Соединённых Штатов невзначай стал президентом из-за ошибки, которую выдала поисковая система Google. При ответе на вопрос "Кто президент США?" Google на зависть Джо Байдену выдал фото Ричарда Гренелла.

"Кто президент США?" - такой запрос от поисковой системы Google поставил в тупик и одновременно рассмешил бывшего американского посла в Германии и бывшего исполняющего обязанности главы разведки Сша Ричарда Гренелла. На зависть ныне действующему президенту Джо Байдену он обнаружил в списке президентов себя.

Развеселившая генерала шутка позволила ему немного поглумиться и написать несколько шуточных лозунгов в Instagram. В частности, он написал, что "поднимается по служебной лестнице всё выше и выше, не спотыкаясь".

Своим постом он уязвил самолюбие Байдена, который при подъёме по трапу самолёта споткнулся и упал, прежде чем войти в салон.

Скриншот: Instagram/richardgrenell