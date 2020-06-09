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"Кто позвал туда этого подонка?": Гаспарян провёл параллель между Егором Жуковым и Керенским
09 июня 2020, 14:00 • 75 • Политика
В эфире программы "Соловьёв Live" ведущий Владимир Соловьёв обсуждал с экспертами интервью, которое дал "юный герой" Егор Жуков украинскому журналисту и русофобу Дмитрию Гордону. Среди высказывавшихся - политолог Армен Гаспарян. "Кто позвал туда этого подонка?" - провёл историческую параллель он.
Гаспарян напомнил зрителям эфира о том, что обожает проводить параллели. Не удержался он и в этот раз, отметив, что "у него всё просто" относительно мнения по поводу интервью Жукова Гордону.
Политолог сообщил, что, когда услышал фрагмент беседы, где обсуждалась тема Крыма, он вспомнил слова генерала Позднышева. Тот, узнав, что Керенский едет выступать в Париж, произнёс буквально две фразы.
"Кто позвал туда этого подонка и какие негодяи приходят его слушать?" - произнёс Гаспарян.
Он признался: больше ничего по поводу беседы Гордона с "юной звёздочкой оппозиции" Егором Жуковым сказать не может.
Жуков в беседе с украинским журналистом заявил о том, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он сказал, что верить результатам референдума не может, потому что "не шизофреник". По его мнению, голосование проводилось "под дулом пистолета".
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