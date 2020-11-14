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"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля

14 ноября 2020, 13:35  •  151 • Политика
Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми рассказал, кто потерял авторитет в Закавказье по итогам карабахской войны. Он призвал Запад снять сапоги Шарля де Голля и смириться с поражением.
Такое заявление Кедми сделал, комментируя недавно подписанное трёхстороннее соглашение, которое положило конец военным действиям и позволило России ввести миротворцев в Карабах. Это существенно ослабило влияние США и Европы в регионе.
Кто потерял сегодня авторитет в Закавказье? США. Кто ещё? Европа во главе с этим карапетом, который ходит в сапогах де Голля. Всё. Европейское влияние уменьшилось, американское уменьшилось, российское увеличилось, - подвёл итоги дипломат, выступая в эфире YouTube-канала Iton-TV.
По его словам, американцы сейчас пытаются пролезть на Кавказ через посольство США в Ереване, однако возникает вопрос: готова ли американская морская пехота ехать в Армению? Или французский иностранный легион?
Кедми напомнил, что США сами "назначили" Россию врагом. Поэтому ей не остаётся ничего другого, кроме как снижать американское влияние в Закавказье, пишет "ПолитНавигатор".
На днях Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван уступил часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Россия ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить повторение подобных стычек в будущем. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.

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