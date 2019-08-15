"Кто платит, тот и танцует": Facebook снова оскандалился, теперь из-за прослушки "голосовых" юзеров

Сенсационные сведения опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники. По их данным, американская компания Facebook оплатила услуги сотен наемных работников, чьей задачей была расшифровка голосовых сообщений пользователей тех приложений, что принадлежат ей.

При этом расшифровщикам не объясняли, чьи это записи и когда были сделаны. Содержание сообщений было очень разное, зачастую это были очень личные сведения.

При этом в самой компании Facebook не стали отрицать факт прослушки сообщений. Там заявили, что таким образом проверяли правильность распознавания речи искусственным интеллектом, и вообще, дескать, все уже закончилось неделю назад. При этом, по мнению агентства, пользователям соцсети даже при условии их согласия на обработку их данных вряд ли понравится то, что их сообщения слушали посторонние люди.

В Рунете тем временем не все поверили в отговорки американской корпорации. К примеру, блогер Борис Рожин счел, что версия Facebook всего лишь официальное прикрытие. На самом деле, считает он, сбор и передача приватных данных делаются по заказу спецслужб – АНБ и ЦРУ. Он напомнил, что то же самое для этих заказчиков делает Google.

Разумеется, когда уже российские спецслужбы начинают что-то требовать от Facebook, то "содействия" они прямо скажем не получают, ибо кто девочку платит, то ее и танцует, - с иронией отметил блогер в своем ЖЖ.