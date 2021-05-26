"Кто платил за убийство?" Лукашенко предъявил претензии защитникам Протасевича

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко высказался по поводу инцидента с самолетом, экстренно севшем в Минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

Глава Беларуси Александр Лукашенко выступил в парламенте республики, прокомментировав ситуацию с Протасевичем.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" - заявил он в ходе своем выступления.

Он заявил, что в самолете находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси. Также глава Беларуси сказал, что "недоброжелатели извне и внутри страны изменили методы атаки на государство".

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма", - подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что действия могли бы показаться черезмерыми для тех, кто оправдывает "злодеяния" недоброжелатей, "но эта стратегия жизненно важная для страны".

Также президент Беларуси прокомментировал протесты в стране в прошлом году, сказав что ни одна страна в мире не сталкивалась "с таким многоплановым, многоуровневым террором".