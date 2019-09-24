"Кто первый моргнёт": Сатановский объяснил, почему Горбачев и Ельцин сделали неизбежной войну в Европе

Об этом Сатановский рассуждал в своем телеграм-канале "Армагеддоныч". Он отметил, что сейчас на Западе и среди "российской прогрессивной общественности" активно продвигается идея того, что Сталин и Гитлер – одно и то же. Следовательно, между СССР и Третьим рейхом можно поставить знак равенства.

"Гитлер для них, скорее, лучше. Мягче относился к своим, не проводил массовых репрессий. Даже евреев и цыган его команда не сразу перебила. Опять же, европеец. А тут - азиатские орды и варвары", - с иронией отмечает политолог.

Он добавляет, что с точки зрения объективности, в таком случае не лучше Гитлера и Муссолини были Черчилль и Рузвельт. "Спасибо ему никто за это не сказал, и не надо. Но Горбачёв сдал завоёванные в войну позиции. Ельцин эту ситуацию усугубил. И оба они тем самым сделали будущую большую европейскую войну неизбежной. К ней и идём. А там, кто первый моргнёт", - жестко констатирует Сатановский.

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