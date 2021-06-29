"Кто первый моргнёт": Игра в гляделки в Чёрном море, русский корабль против эсминца США - фото

Русский сторожевой корабль и американский эсминец "играют в гляделки" в акватории Чёрного моря. "Кто первый моргнёт", - комментирует журналист Евгений Попов.

На фоне учений НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море сторожевой корабль Черноморского флота России "Адмирал Эссен" наблюдает за эсминцем США Laboon. Фотография двух кораблей была опубликована в Сети.

Этому предшествовала провокация британского эсминца Defender, который намеренно нарушил границу России вблизи Крыма. По кораблю ВМС Британии был открыт предупредительный огонь, и британское судно поспешно отступило в международные воды.

Игра в гляделки в Чёрном море. Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" проекта 11356 Черноморского флота ВМФ России и эсминец USS Laboon ВМС США,

- пишет опубликовавший фото Telegram-канал "Вежливые люди".

Кто первый моргнёт,

- добавляет журналист Евгений Попов.

Напомним, что учения НАТО Sea Breeze 2021 начались в понедельник 28 июня и должны продлиться до 23 июля. В манёврах участвуют 32 страны, включая Украину.

Фото: скриншот Telegram-канала popovrtr