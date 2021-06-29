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"Кто первый моргнёт": Игра в гляделки в Чёрном море, русский корабль против эсминца США - фото

29 июня 2021, 18:00  •  86 • Политика
Русский сторожевой корабль и американский эсминец "играют в гляделки" в акватории Чёрного моря. "Кто первый моргнёт", - комментирует журналист Евгений Попов.
На фоне учений НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море сторожевой корабль Черноморского флота России "Адмирал Эссен" наблюдает за эсминцем США Laboon. Фотография двух кораблей была опубликована в Сети.
Этому предшествовала провокация британского эсминца Defender, который намеренно нарушил границу России вблизи Крыма. По кораблю ВМС Британии был открыт предупредительный огонь, и британское судно поспешно отступило в международные воды.
Игра в гляделки в Чёрном море. Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" проекта 11356 Черноморского флота ВМФ России и эсминец USS Laboon ВМС США,
- пишет опубликовавший фото Telegram-канал "Вежливые люди".
Кто первый моргнёт,
- добавляет журналист Евгений Попов.
Напомним, что учения НАТО Sea Breeze 2021 начались в понедельник 28 июня и должны продлиться до 23 июля. В манёврах участвуют 32 страны, включая Украину.
Фото: скриншот Telegram-канала popovrtr

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