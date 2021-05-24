Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Главная / Политика

"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении

24 мая 2021, 08:20  •  215 • Политика
Политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о позорном итоге музыкального конкурса Евровидение-2021. "Кто отвечать сейчас будет за это?" - возмущён он.
Политик отметил, что певицу Манижу, представлявшую Россию на конкурсе, не стоило посылать туда.
"Великая страна - и девятое место!" - цитирует его РИА Новости. Политик выступал перед молодёжью во время финала внутрипартийного кадрового конкурса.
По словам Жириновского, это просто позор. Он добавил, что просто открывать рот и петь недостаточно - "нужна изюминка". При этом Жириновский отметил, что певцы на конкурсе могут быть "хорошие, красивые, чистые, но Европе это не надо".
Политик подчеркнул, что Манижу точно не надо было посылать на конкурс.
"Кто отвечать сейчас будет за это? В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим", - подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 04:40
Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
24 мая 2021, 00:05
"Ну что, сынку": Зеленскому не избежать укора Путина - журналист
24 мая 2021, 02:50
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
21 мая 2021, 18:55
"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.