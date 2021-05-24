"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении

Политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о позорном итоге музыкального конкурса Евровидение-2021. "Кто отвечать сейчас будет за это?" - возмущён он.

Политик отметил, что певицу Манижу, представлявшую Россию на конкурсе, не стоило посылать туда.

"Великая страна - и девятое место!" - цитирует его РИА Новости. Политик выступал перед молодёжью во время финала внутрипартийного кадрового конкурса.

По словам Жириновского, это просто позор. Он добавил, что просто открывать рот и петь недостаточно - "нужна изюминка". При этом Жириновский отметил, что певцы на конкурсе могут быть "хорошие, красивые, чистые, но Европе это не надо".

Политик подчеркнул, что Манижу точно не надо было посылать на конкурс.

"Кто отвечать сейчас будет за это? В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим", - подытожил он.