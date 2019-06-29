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"Кто опоздал? Ничего не опоздал". Сеть по-своему разгадала сверку часов Путина и Меркель

29 июня 2019, 09:39  •  89 • Политика
В Осаке на G20 стартовала встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Началась беседа со сверки часов. В Сети по-своему разгадали этот процесс. "Кто опоздал? Ничего не опоздал", - такой вариант предложил спецкор Дмитрий Смирнов.
В Японии в самом разгаре второй день саммита "большой двадцатки". Сейчас в Осаке проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. После приветствия, рукопожатия и нескольких фраз друг другу, оба лидера остались за закрытыми для прессы дверьми.
Канцлер при этом явно чувствовала себя хорошо, несмотря на недавние припадки дрожи, которые с ней случились сначала на встрече с украинским, а после и немецким президентом.
Интернет-пользователи обратили внимание на ещё один момент. Встреча Путина и Меркель началась со сверки часов. Весьма красноречивое фото опубликовал у себя в Twitter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
В кадре канцлер показывает на свои часы и смотрит на президента России. Путин в это время проверяет свои часы. Такую сверку в Сети разгадали по-своему.
"Кто опоздал? Ничего не опоздал", - такой ироничный вариант предложил спецкор.
Фото: twitter/dimsmirnov175

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