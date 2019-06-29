"Кто опоздал? Ничего не опоздал". Сеть по-своему разгадала сверку часов Путина и Меркель

В Японии в самом разгаре второй день саммита "большой двадцатки". Сейчас в Осаке проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. После приветствия, рукопожатия и нескольких фраз друг другу, оба лидера остались за закрытыми для прессы дверьми.

Канцлер при этом явно чувствовала себя хорошо, несмотря на недавние припадки дрожи, которые с ней случились сначала на встрече с украинским, а после и немецким президентом.

Интернет-пользователи обратили внимание на ещё один момент. Встреча Путина и Меркель началась со сверки часов. Весьма красноречивое фото опубликовал у себя в Twitter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

В кадре канцлер показывает на свои часы и смотрит на президента России. Путин в это время проверяет свои часы. Такую сверку в Сети разгадали по-своему.

"Кто опоздал? Ничего не опоздал", - такой ироничный вариант предложил спецкор.