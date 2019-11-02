"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике

В российских СМИ со ссылкой на мозамбикское издание ранее появилась информация о смерти неких "российских наёмников". По сведениям анонимных источников, бойцы из ЧВК Вагнера были жестоко убиты повстанцами.

При этом, как заявили в посольстве России в Мозамбике, подобная информация вызывает удивление. В дипмиссии подчеркнули, что не располагают какими-либо данными по этому вопросу.

Журналист Александр Роджерс на сайте News Front объяснил, почему к выдвинутой в СМИ версии есть множество вопросов и претензий. К примеру, указывает он, если тела наёмников были уничтожены, то откуда всплыла информация, что убитые - русские и тем более из ЧВК Вагнера.

"Трупы обезглавили и сожгли. То есть доказательств гарантированно не будет. Моя жена задала по этому поводу резонный вопрос: "Если их сожгли, то как узнали, что это именно русские и именно из ЧВК Вагнер?" Как по мне, так весьма резонный вопрос. Потому что даже если у них там были татуировки "Я русский, Коммерсант не врёт!" и "Вагнер навсегда", то они тоже сгорели", - саркастично отметил он.

Однако, отмечает автор, для многих оппозиционно настроенных граждан никаких доказательств, чтобы поверить даже в фейк, не требуется.

В целом, указывает Роджерс, создаётся идеальная схема: ссылаясь на анонимов, издания могут публиковать откровенную чушь.

Вообще идеальная схема.

Сначала придумываем несуществующую ЧВК. Затем рассказываем, что она одновременно во всех странах мира. Затем хороним её "боевиков" сотнями в произвольных точках планеты. PROFIT! "А власти скрывают"(с).

Он подчеркнул, что сама шумиха вокруг некой частной военной кампании вызывает логичные, но остающиеся без ответа вопросы.

"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"? Есть фото? Видео? А мёртвого? Те же вопросы… У людей бывают разные фобии. Я вот, например, очень боюсь людей без мозгов. Которые верят в любую бездоказательную чушь, если она им нравится. Как завещал Геббельс, тысячу раз повторенная ложь про "ЧВК Вагнера" превращается в правду. Для безголовых, конечно", - с грустью констатировал он.