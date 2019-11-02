|
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике
02 ноября 2019, 17:54 • 21 • В мире
Журналист Александр Роджерс на сайте News Front несколькими вопросами указал на пробелы в сенсационной новости о том, что в Мозамбике якобы погибло пятеро наёмников из ЧВК Вагнера. По его словам, вообще вся шумиха, раздутая вокруг этого отряда, вызывает вопросы. "Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"? Есть фото? Видео? А мёртвого? Те же вопросы…" - отметил он.
В российских СМИ со ссылкой на мозамбикское издание ранее появилась информация о смерти неких "российских наёмников". По сведениям анонимных источников, бойцы из ЧВК Вагнера были жестоко убиты повстанцами.
При этом, как заявили в посольстве России в Мозамбике, подобная информация вызывает удивление. В дипмиссии подчеркнули, что не располагают какими-либо данными по этому вопросу.
Журналист Александр Роджерс на сайте News Front объяснил, почему к выдвинутой в СМИ версии есть множество вопросов и претензий. К примеру, указывает он, если тела наёмников были уничтожены, то откуда всплыла информация, что убитые - русские и тем более из ЧВК Вагнера.
"Трупы обезглавили и сожгли. То есть доказательств гарантированно не будет. Моя жена задала по этому поводу резонный вопрос: "Если их сожгли, то как узнали, что это именно русские и именно из ЧВК Вагнер?" Как по мне, так весьма резонный вопрос. Потому что даже если у них там были татуировки "Я русский, Коммерсант не врёт!" и "Вагнер навсегда", то они тоже сгорели", - саркастично отметил он.
Однако, отмечает автор, для многих оппозиционно настроенных граждан никаких доказательств, чтобы поверить даже в фейк, не требуется.
В целом, указывает Роджерс, создаётся идеальная схема: ссылаясь на анонимов, издания могут публиковать откровенную чушь.
Он подчеркнул, что сама шумиха вокруг некой частной военной кампании вызывает логичные, но остающиеся без ответа вопросы.
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"? Есть фото? Видео? А мёртвого? Те же вопросы… У людей бывают разные фобии. Я вот, например, очень боюсь людей без мозгов. Которые верят в любую бездоказательную чушь, если она им нравится. Как завещал Геббельс, тысячу раз повторенная ложь про "ЧВК Вагнера" превращается в правду. Для безголовых, конечно", - с грустью констатировал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2019, 01:54
|
28 октября 2019, 14:24
|
30 октября 2019, 08:39
|
01 ноября 2019, 06:09
|
30 октября 2019, 21:24
|
26 октября 2019, 23:24
|
31 октября 2019, 17:09