Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдаванам в русском языке отказано – его в инструкциях к лекарствам не будет
Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
Обновление советских систем: как проходит модернизация средств ПВО на Украине
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Главная / В мире

"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике

02 ноября 2019, 17:54  •  21 • В мире
Журналист Александр Роджерс на сайте News Front несколькими вопросами указал на пробелы в сенсационной новости о том, что в Мозамбике якобы погибло пятеро наёмников из ЧВК Вагнера. По его словам, вообще вся шумиха, раздутая вокруг этого отряда, вызывает вопросы. "Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"? Есть фото? Видео? А мёртвого? Те же вопросы…" - отметил он.
В российских СМИ со ссылкой на мозамбикское издание ранее появилась информация о смерти неких "российских наёмников". По сведениям анонимных источников, бойцы из ЧВК Вагнера были жестоко убиты повстанцами.
При этом, как заявили в посольстве России в Мозамбике, подобная информация вызывает удивление. В дипмиссии подчеркнули, что не располагают какими-либо данными по этому вопросу.
Журналист Александр Роджерс на сайте News Front объяснил, почему к выдвинутой в СМИ версии есть множество вопросов и претензий. К примеру, указывает он, если тела наёмников были уничтожены, то откуда всплыла информация, что убитые - русские и тем более из ЧВК Вагнера.
"Трупы обезглавили и сожгли. То есть доказательств гарантированно не будет. Моя жена задала по этому поводу резонный вопрос: "Если их сожгли, то как узнали, что это именно русские и именно из ЧВК Вагнер?" Как по мне, так весьма резонный вопрос. Потому что даже если у них там были татуировки "Я русский, Коммерсант не врёт!" и "Вагнер навсегда", то они тоже сгорели", - саркастично отметил он.
Однако, отмечает автор, для многих оппозиционно настроенных граждан никаких доказательств, чтобы поверить даже в фейк, не требуется.
В целом, указывает Роджерс, создаётся идеальная схема: ссылаясь на анонимов, издания могут публиковать откровенную чушь.
Вообще идеальная схема.
  1. Сначала придумываем несуществующую ЧВК.
  2. Затем рассказываем, что она одновременно во всех странах мира.
  3. Затем хороним её "боевиков" сотнями в произвольных точках планеты.
  4. PROFIT!
  5. "А власти скрывают"(с).
Он подчеркнул, что сама шумиха вокруг некой частной военной кампании вызывает логичные, но остающиеся без ответа вопросы.
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"? Есть фото? Видео? А мёртвого? Те же вопросы… У людей бывают разные фобии. Я вот, например, очень боюсь людей без мозгов. Которые верят в любую бездоказательную чушь, если она им нравится. Как завещал Геббельс, тысячу раз повторенная ложь про "ЧВК Вагнера" превращается в правду. Для безголовых, конечно", - с грустью констатировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 22:24
Дайджест СМИ: Видео убийства главы ИГИЛ, сирийцы на ножах с турками, Болтон даст показания против Трампа
02 ноября 2019, 17:54
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике
02 ноября 2019, 04:39
«Меморандум выполняется»: Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
02 ноября 2019, 17:54
"Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире": Британские читатели оценили запуск ракеты "Булава"
01 ноября 2019, 15:54
"Сбавьте пыл истерики": Коротченко дал личный совет норвежской разведке о русских подлодках
02 ноября 2019, 01:24
Союзное «вмешательство»: как в Британии отреагировали на совет Трампа голосовать за консерваторов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2019, 01:54
Аваков назвал условие для своей отставки
28 октября 2019, 14:24
Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие
30 октября 2019, 08:39
ВШЭ: «Русский язык клоака, а Россия одичавшая страна» (Telegram. обзор)
01 ноября 2019, 06:09
Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям
30 октября 2019, 21:24
«Признал, что ребёнок не употреблял алкоголь»: представитель семьи «пьяного» мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта
26 октября 2019, 23:24
Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам
31 октября 2019, 17:09
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.